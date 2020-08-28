"Цветочек секси": Звезда сериала Новенька топлес свела с ума откровенным фото

Анна Тихомирова / Instagram

Украинская актриса звезда популярного сериала Новенькая на Новом канале, Анна Тихомирова, которая сыграла главную роль также в фильме Dzidzio Перший раз, побаловала поклонников шикарными формами на пикантном фото.

Анна Тихомирова показала фото топлес с букетом в Instagram.

"Цветочки красивые", - игриво подписала она фото.

На снимке актриса устроила сексуальное шоу - без лифчика с букетом цветов и в одних трусиках. Анна Тихомирова продемонстрировала все соблазнительные позы, какие могла на фото и видео, прикрывая самое сокровенное только букетиком роз и распустив волосы.

Поклонники пришли в восторг от откровенной фотосессии экс-супермодели по-украински.

Анна Тихомирова / Instagram

Анна Тихомирова / Instagram

"Такая классная вообще", "Девушка вам садовник не нужен?)", "Кустики мои постричь", "Шок контент подъехал", "Ох ты ж секси !!", "Кис Кис", "Для кого ж тато квіточку ростив??", "Тато не знаю для кого", "мы тоже хотим знать", "Какая красивая", "Согласен, красивые, а основной цветочек секси", "MammmaMia hot гёрл", - пишут ей в комментариях.

Анна Тихомирова - фильмография

2019 - Новенькая - Анна-Мария

2019 - Я все тебе докажу - Силкина

2018 - Чужие родные - эпизод

2018 - Пес-4 - Рита

2018 - DZIDZIO Первый раз - Цветок (главная роль)

2018 - Сдадим домик у моря - эпизод

2017 - Вторая жизнь Евы - Люся

2016 - Плохой хороший коп - Елена

2016 - Письмо надежды - эпизод

2016 - Замуж после всех - Лора в юности

2014 - Дворняжка Ляля - Кристина

Также Анна Тихомирова приняла участие в проекте Супермодель по-украински с Аллой Костромичевой, Соней Плакидюк и Сергеем Никитюком на Новом канале.

Ранее Настя Каменских оголила тело в ванной и завела поклонников мокріми формами.