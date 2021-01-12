Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди

Украинская модель Playboy, солистка группы NikitA актриса Даша Астафьева побаловала поклонников развратными фото.
Певица Даша Астафьева показала черно-белые фото сделанные с фотографом Ольгой Малининой, на которых она позирует в очень сексуальном образе, обнажая интимные подробности своего тела.
Даша Астафьева опубликовала в Instagram эротические фото, на которых демонстрирует свою огромную грудь, обнажив соски, которые девушка не побоялась показать для соцсети. Девушка в халатике не удержала свой пышный бюст, и похвалилась также соблазнительными ножки, сидя на кресле в уютной домашней позе.
Даша Астафьева рассказала о своей страсти к книгам, проиллюстрировав ее именно этими фото.
"Я ревнивая безумно. И к сожалению, это касается не только людей... часто это литература, музыка, предметы искусства..Вчера закончила очередной шедевр, книгу, которая очень сильно затронула человека внутри меня", - призналась девушка.
"Порой, мы не замечаем магию, потому что не ждём, и сложно верить в нее, если не ждешь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала! Мой внутренний жмот требует справедливости!!! Поделитесь своей такой же родной, удивительной книгой!", - потребовала девушка.
"Не желаю делиться твоими сисями", - написала Соня Плакидюк.
"Роскошная Дарья",
"Вызывайте пожарных..",
"Это законно вообще?!)))",
"Ох..какая ты волшебная",
"Секс увійшов у чат", - пишут Даше Астафьевой в комментариях.
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