Даша Астафьева рассказала, где отдыхает от работы и показала откровенные фото

Даша Астафьева / Instagram

Недавно прошел День Туризма 2020, и звезды украинского шоубиза вспомнили свои путешествия. Чаще всего "городами силы" в Украине называют Киев, Харьков и Одессу. За кулисами шоу "Хто зверху?", который показывает Новый канал, певица и модель Даша Астафьева рассказала, что лично она любит Львов.

"Обожаю города, которые имеют особую историю, – говорит певица. – Загадочный город Львов постоянно меня манит".

Даша признается, она часто приезжает с подругами в город Льва.

"В последний раз мы устроили настоящее детокс-пати, – говорит певица. – Отдыхали от телефонов и избавлялись от негатива. А еще устроили мне красивую фотосессию. Потому что поехали продюсер, фотограф и я – модель (улыбается)".

Серию чувственных фото Даша опубликовала на своей странице в Instagram. На некоторых она позирует в белье, держа в руках бокал с шампанским, а на других – обнаженная, прикрывшись одеялом.

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

Автор фотографий – подруга певицы, известный фотограф и эксперт реалити Супер Топ-модель по-украински на Новом канале Соня Плакидюк.

До этого Даша Астафьева показала развратные фото в библиотеке.

Напомним, что новый выпуск шоу "Хто зверху?" выходит в четверг в 19-00 на Новом.

Шоу Супер Топ-модель по-украински с Соней Плакидюк выходит 16 октября 2020.