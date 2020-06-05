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Топлес и без трусов: Даша Астафьева взбудоражила откровенным фото

5 июня 2020, 07:13

Украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева снялась в очень откровенной фотосессии для объектива знаменитой Сони Плакидюк.

Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram

Певица и модель Даша Астафьева взбудоражила сеть на фото, которое делали во время фотосессии с Соней Плакидюк.

Знаменитая украинская фешн-фотограф Соня Плакидюк в своем Instagram показала голую Дашу Астафьеву со спущенными трусиками.

"Мы с Дашей Астафьевой снимались на безопасном расстоянии еще до того, как это стало мейнстримом, а Юлия Шевцова кадровала нас с помощью "портрета" на айфоне из другого уголка,— благо президентский номер в BankHotel позволял перекрикиваться с эхо", - подписала фото Соня Плакдюк.

На фото Даша Астафьева позирует для обьектива Сони Плакидюк совсем без белья - лифчика на ней нет, а штаны она спустила вместе с трусиками, и позирует стоя на диване.

Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram

Другие фото из той же фотосессии из того же номера Даша Астафьева показывала еще в конце апреля - она публиковала их на своей странице в Instagram.

На одном фото она точно позировала в черном белье, но топлес, раскинувшись у столика, а на двух других фото позировала совсем голышом - прикрываясь покрывалами.

Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram

Поклонники пришли в восторг от голых фото Даши Астафьевой, и написали много комплиментов как Соне, так и Даше.

Ранее Леся Никитюк сверкнула грудью в глубоком декольте на пикантном фото.

Даша Астафьева Соня Плакидюк новости шоу бизнеса
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