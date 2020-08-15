"Вот это сиськи, развратница": Даша Астафьева топлес и в поясе для чулок показала огромную сочную грудь

Даша Астафьева / Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева свела с ума своих поклонников откровенным фото в библиотеке.

Даша Астафьева сняла лифчик и показала грудь в библиотеки для откровенной фотосессии, которую показала в Instagram.

"Пятницу принято проводить в хорошей компании... Добрый вечер", - написала она.

На фото Даша Астафьева позирует в черных трусиках с поясом для чулок и прозрачных чулках, сняв лифчик и оголив огромную сочную грудь, а также отставив ножку, с которой она сняла туфельку. При этом, частью строгого костюма она все еще прикрывает горячий наряд и оголенное соблазнительное тело.

Фото привело в дикий восторг поклонников, и они просто завалили Дашу провокационными комплиментами.

Даша Астафьева / Instagram

"Пресс, что вы делаете чтоб он был?", "Напрягаю!", "Wow! Восхищение", "Круто!!!!", "Дарья Вы шикарны", "Жаришка, Дашка", "Пипец", "Как приятно было бы провести пятницу в такой соблазнительной компании", "Дарья, вы божественны!", "Вот это сиськи!", "Даша у вас хороша БИБЛИОТЕКА", "Могилянка", "Пятница развратница", "Роковая", - пишут в комментариях.

Ранее Ирина Морозюк без белья показала твердые соски