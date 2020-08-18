"Свои не нашла": экс-холостячка топлес в трусах мужа засветила грудь

Даша Квиткова / Instagram

Украинская блогер Даша Квиткова, которая на днях вышла замуж за своего Холостяка-9 с СТБ, показала более пикантные фото, нежели просто снимки со свадьбы в Турции.

Даша Квиткова похвалилась сочной грудью в своем Instagram.

"Уровень загара на 200 из ста. Муж видит красивее всего", - пишет Даша Квиткова

На фото она позировала для своего мужа Никиты, как девушка заметила в подписи к фото.

На снимке Даша Квиткова сидит на кровати перед мужем топлес и отобрав у него трусы. Даша продемонстрировала сочную загорелую грудь и стройное тело, соблазнительно позируя на камеру мужу без трусов.

Поклонники пришли в дикий восторг от столь откровенного фото, и завалили девушку комплиментами.

Даша Квиткова / Instagram

"В трусах Никиты?", "Свои не нашла", "все показывают сиськи!!! через лет 5 интересно что будут показывать)", "блин, а реально, вы правы. Нужны свежие идеи, подкинете?)", "Фото потрясающее", "Сильно горячо", "Ваууу, клас, Вы прекрасны", "Шикарная", "Ух и Даша, красивая какая)", "Секси, бомба- ракета", "Красотка", - пишут в комментариях.

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