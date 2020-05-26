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"Есть что показать": Даша с Холостяка показала сочную грудь

26 мая 2020, 20:42

Победительница шоу Холостяк 2020 Даша Улянова похвасталась во всей красе невероятной фигурой.

Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram

Главная участница шоу Холостяк 2020, спортсменка Даша Улянова, которая получила от Максима Михайлюка кольцо в финале, по казала откровенное фото, и спровоцировала поклонниц на обсуждение фигуры и любви к себе.

Даша Улянова в Instagram засветила молодую грудь.

"Тааак) меня смотрят в основном девочки, поэтому такие фото допускаются, короче... Нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень) так приятно получать множество советов буквально за пару минут, как побыстрее привести себя в форму. Я все читаю и мотаю на ус) вообщем, мои красивые девочки)) все таки как ни крути, залог успела -это любовь к себе, а все остальное приложится! У меня были разные этапы в жизни отношениях, но когда я любила и принимала себя, ( даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было - это правда)) И только теперь в понимаю фразу "попробуй принять себя и увидишь, что произойдет", - пишет она.

На фото Даша позирует в черных стрингах и черной кофточке без лифчика. Даша на одном фото лежит, выгнув спину и демонстрируя упругие ягодицы.

На фтором фото Даше без лифчика подняла кофточку так, чтобы она держалась только на упругой груди. Победительница шоу Холостяк 2020 Даша показала грудь под своим легким нарядом - еще чуть, и все будет видно.

Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram
Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram

"Когда девушке нечего показать-она показывает сиськи", "Если бы она была с холостяком, то не было таких фоток, значит они не вместе", "нереальная", "она мастер спорта по гимнастике)Вот и показывает фигуру", "молодая красивая и есть что показать", "Фото в стиле "смотричёпотерял", но зато круто", "Пошло", "Огонь", "Вау, шикарно", - пишут в комментариях.

Ранее в сети поднялся шум из-за того, что в комментариях в Instagram Даши стали писать, что они расстались после проекта. По мнению некоторых "очевидцев" Даша и Макс расстались, и у Макса новая девушка. Пока не пройдет постшоу 29 мая - никаких подтверждений или опровержений ждать не приходится.

Холостяк 10 сезон онлайн СТБ Даша Улянова Макс Михайлюк
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