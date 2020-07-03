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"Богиня": Даша Улянова соблазнительно выгнулась на пикантном фото

Владелица самого эффектного шпагата на Холостяке 10 Даша Улянова впечатлила поклонников пикантным фото.

3 июля 2020, 11:40
Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram

Победительница шоу Холостяк 2020 Даша Улянова поделилась пикантными фото в своем Инстаграм.

Победительница Холостяка похвасталась идеальной фигурой в ярком желтом купальнике впечатлив поклонников своими изгибами.

"Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник от Instanbul Lingerie - залог прекрасного дня. Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая "ляля" в ярком купальнике. Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние. Дорогие, куда бы вы не отправились в данной ситуации - в Турцию, Египет, Одессу, на речку, в бассейн или позагорать на даче. Купальник от Instanbul Lingerie скрасит любой отдых и готовьтесь ловить лучики восхищения. И если вы ещё в поиске того самого идеального, то рекомендация от Дашухи подъехала, как никогда кстати", - пишет она.

На фото Даша позирует на бортике бассейна в клубе отдыха - она лежит на спине, и соблазнительно вытянув длинные ножки, выгнулась специально для откровенного кадра.

Даша Улянова
Даша Улянова / Instagram

Поклонники забросали Дашу комплиментами.

"Фото бомба, Даша просто красотка, давай ещё фото в купальниках, они тебе очень идут", "Богиня", "У нас с тобой могли бы быть очень красивые дети, но не судьба., "Дашуля! Прекрасная. вы наша!!!", "Ну нравится мне твой изгиб, эта грация.. А сколько труда вложено.. Ты большая умничка.. Желаю тебе достойного мужчину, красотка", - пишут в комментариях.

Ранее Вера Брежнева взбудоражила откровенным фото в необычном наряде.

Даша Улянова новости шоу бизнеса Холостяк 10 сезон онлайн
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