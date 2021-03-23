Дата проведения премии Yuna 2021 изменилась из-за вспышки коронавируса

Yuna 2021 / пресс-служба

Премия Yuna 2021 не пройдет В Киеве 30 и 31 марта. В Украине и В Киеве в особенности фиксируется повышенная заболеваемость на коронавирус, поэтому были введены меры предосторожности. В свете этих решений и запретов, церемония награждения Yuna 2021 была перенесена на месяц.

Как сообщает оргкомитет Национальной музыкальной премии Yuna 2021, проведение десятой юбилейной церемонии перенесено на 20 апреля 2021 года традиционно в киевском Дворце Украина.

Шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, которые будут актуальны на момент проведения мероприятия. Приобретенные ранее билеты остаются действительными на новую дату.Читайте такжеОбъявили полный список номинантов на премию Yuna 2021

Недавно организаторы назвали хедлайнеров Yuna 2021. Это - The Hardkiss, Monatik, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и Без обмежень. Других участников шоу оргкомитет объявит в ближайшее время.

Главным ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, а в части вечера его соведущей будет Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1.

Зрители со всей страны смогут также приобщиться к грандиозному шоу и первыми узнать имена триумфаторов юбилейной Yuna. Транслировать церемонию будет канал М1. 20 апреля в эфире канала будут проходить прямые включения с красной дорожки, а уже в 20:00 начнется прямая трансляция долгожданного шоу.