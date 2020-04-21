"Группа геев": Даву раскритиковали за голое фото с друзьями

Давид Манукян / Instagram

Российский хип-хоп исполнитель, блогер и парень Оли Бузовой Давид Манукян, более известен, как Dava или Дава в простонародье решил присоединиться к pillovchallenge, и снялся с подушкой.

Дава в Instagram прикрыл наготу подушкой и позировал с друзьями.

"Как вам наша коллекция? И как назовём группу? Пуссикэт бойс. Пиши свой вариант. Посмотри фотки, поставь лайк, напиши комментарий, сохрани фотку", - пишет он.

Давид Манукян принял эстафету с друзьями, и позировал на крыше дома.Однако, в отличии от множества девушек, которые позировали без трусиков, прикрываясь только подушкой, парень Оли Бузовой и его друзья не стали повторять этот "подвиг", и были освистаны в комментариях.

Давид Манукян / Instagram

Давид Манукян / Instagram

Давид Манукян / Instagram

"Это п*здец, товарищи", "У блогеров шиза... Займитесь важным!", "Дебилизм", "Топ", "Группа геев",

"Петушок", "Ну, ты представился, конечно", "Легендарное трио",

"Продай мне это платье!", "Топ", "Танцующие подушки", "Пух бэнд", "Пушка гонка, тащусь от вас", "Бойс блэк",

"Них*ра себе, *банат", "Три дибила - это сила", "Такие фото надо без трусов делать".

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