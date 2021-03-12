УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Де логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта

12 марта 2021, 15:00

На Новом канале состоялась премьера шоу Де логіка? На которое каждый раз приходят знаменитые укранские звезды. Какие интеллектуальные задания им придумали - читайте на Главреде.

Де логіка 2021
Де логіка 2021 выпуск 1 смотреть 09-03-2021 / Новый канал

9 марта Новый канал показал премьеру нового интеллектуально-развлекательного шоу Де логіка? С форматом все просто: пары звездных участников сидят друг напротив друга за игровыми столами, вокруг – огромные экраны, где транслируют задания четырех раундов и финала. Все – на логику, наблюдательность, сообразительность, скорость мышления, память и осведомленность в разных сферах жизни.

Ведущим-модератором первого сезона проекта стал Сергей Притула. Команды меняются каждую неделю.

В первом выпуске Де логіка? за трофеи Железная логика соревновались: актриса Ксения Мишина, певица Злата Огневич, актер Тарас Цимбалюк, сценарист и юморист Александр Эллерт. Перед началом игры Сергей Притула выспросил некоторые интересные факты из жизни селебритиз.

Злата Огневич рассказала, что ее иногда путают с другими известными женщинами. Когда-то спутали с Милой Нитич. Несколько раз думали, что поет не она, а Лара Фабиан. А теперь, когда Злата стала почти блондинкой, ее путают и с самой Златой Огневич "в прошлом".Читайте такжеВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами

Ксения Мишина вспомнила, как много лет назад быстро покинула проект Украина слезам не верит. Актриса призналась, что не расценивает это как поражение, ведь тогда шоу дало ей толчок поступить в театральный институт. И теперь она занимается любимым делом и очень успешна в своей профессии.

К Александру Эллерту у ведущего было лишь один вопрос: "Какую из своих шуток ты считаешь самой удачной?"

Де логіка 2021
Де логіка 2021 / Новый канал

"Это то же самое, что сказать: "Ты – юморист, поэтому пошути". Я думаю, что она еще напишется, все впереди", – лаконично ответил Эллерт.

А Сергей Притула продолжил шутки: "Александр Эллерт всю жизнь работал-работал-работал, чтобы чего-то добиться. И вот, наконец, о нем заговорили: "Вот мужик, который победил в Холостячке", – пошутил ведущий.

А актер Тарас Цимбалюк поделился, что его любимым фильмом является комедия Один дома. Поэтому если говорить о роли, которую он очень хотел бы сыграть, но, по иронии судьбы, уже никак не сыграет – это роль Кевина Маккаллистера. Хотел бы получить роль ребенка-дебошира, хулигана, чтобы устроить такой беспорядок дома, но, к сожалению, все это пропустил.Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020

Первый раунд шоу называется Что общего? По его правилам, участникам нужно отгадать, что объединяет три картинки, которые выводятся на экран. Участники справились с тем, что школу, вечернее платье и рассвет объединяет выпускной вечер, а кардинала, Притулу и волка логически объединили словом серый. А вот фото вооруженного налета, щетки и феи ввели участников в ступор. Очень долго они не могли додуматься, что общим для всего этого являются зубы. Ведь есть зубной налет, зубная щетка и зубная фея.

Во втором раунде шоу Третий лишний звезды искали дорисованную деталь на картинках. В третьем раунде Плюс-минус соединяли две картинки так, чтобы получилось что-то третье. Здесь нужно было умение визуализировать. Например, объединив стену и дятла, получится перфоратор. Или же, если к игле образно добавить пустыню, то получим кактус. Ассоциативно совместив дельфина и ракету, получаем торпеду.

В четвертом раунде Угадай меня редакторы шоу подготовили для звезд мультики, где зашифровали известные фильмы, мультфильмы и сериалы. Среди них были: Мої думки тихі, Друзья по сексу, Чего хотят женщины, Свадебный переполох и В поисках Немо.

Де логіка 2021
Де логіка 2021 / Новый канал

Финал в шоу Де логіка? – Логический пинг-понг. На большом коллаже находятся ребусы, где зашифрованы понятия или предметы, объединенные одной темой. В первом выпуске проекта звезды отгадывали бытовые приборы.

В ожесточенной борьбе женской и мужской логики со счетом, большим почти в два раза, победили Ксения Мишина и Злата Огневич.

"Мне очень понравился формат проекта, – прокомментировала после съемок Злата Огневич. – Просто обожаю разные интеллектуальные задания. Честно говоря, я не самая сильная в логике, но было очень увлекательно поиграть в "Где логика?" А еще обожаю шарады, кроссворды. Часто играем в такое с друзьями во время наших вечеринок".

Де логіка 2021 1 выпуск смотреть 09-03-2021:

Посмотреть полный первый выпуск проекта Де логіка? можно на сайте Нового канала. Все новые выпуски интеллектуально-развлекательного шоу выходят каждый вторник в 19:00 в эфире Нового канала.

Сергей Притула Цимбалюк Злата Огневич новости шоу бизнеса Ксения Мишина Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Де логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницамиВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отцаИзвестная телеведущая родила ребенка и назвала его отца Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021 Елизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца ГарриЕлизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри Солистка ВИА Гры побаловала фанатов своими полуголыми фотоСолистка ВИА Гры побаловала фанатов своими полуголыми фото

Последние новости

15:00
Де логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта
14:59
Украина вооружится американскими истребителями F-35 – командующий ВС
14:58
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Видео
14:57
У Кличко раскрыли планы по работе транспорта в Киеве в случае локдауна Видео
14:40
В сети "заправок Медведчука" ответили на обыски СБУ Видео
Реклама
14:22
Киевским работникам сегодня подарили короткий рабочий день Видео
14:08
Microsoft поставила точку в вопросе выхода игр Bethesda на PS5 Видео
13:57
Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
13:53
Луценко оконфузился в эфире своей программы на канале Порошенко
13:44
Навальный "убыл" из СИЗО в неизвестном направлении Видео
13:26
Поздравления с Днем землеустроителя прикольные и искренние
13:26
На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном" Видео
13:10
Square Enix устроит шоу с анонсами – там покажут новую Life is Strange
12:54
Лещенко рассказал о покупке сыном Ахметова "дворца" в Швейцарии Видео
12:52
Ляшко назвал главное условие введения в Украине локдауна Видео
12:33
В Steam отдают оригинальную Metro 2033 в рамках распродажи игр серии Видео
12:25
Binomo в Украине: обзор платформы онлайн-трейдинга новости компании
12:12
Фитнес-модель показала фанатам тугую попу на сексуальном снимке
12:02
У берегов Африки пираты напали на танкер с украинцами и захватили заложников
11:44
Надя Дорофеева выпустила концертный клип на песню А tebe
Реклама
11:42
Как похудеть на 10 килограмм быстро и без вреда для здоровья Видео
11:37
В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине Видео
11:36
В Украине объявили штормовое предупреждение: кому готовиться к непогоде Видео
11:02
Эксперт назвал недругов Украины в Европе Видео
10:58
В Слуге народа раскрыли планы по национализации Мотор Сичи Видео
10:52
Можно ли забеременеть сразу после отмены противозачаточных Видео
10:36
Отключат свет и воду: в Тернополе пригрозили жесткими мерами нарушителям карантина Видео
10:20
Стало известно, почему пошел на дно сухогруз с украинцами на борту Видео
10:09
При Байдене США будут мириться с Москвой за счет Украины мнение
09:54
Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор Сичи Видео
09:45
Киев предупредили о скачке температуры: названы даты Видео
09:23
В Киеве горел дом престарелых: внутри находились 65 пожилых людей Видео
09:00
Киевлян предупредили о росте цифр в февральских платежках за отопление Видео
08:48
Почему Украине нужен английский как второй государственный язык мнение
08:45
Поклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для Зеленского
08:20
В Украине зафиксирован максимум больных COVID-19 за сутки с начала года Видео
08:05
Популярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученые Видео
08:04
Ткаченко назвал причину быстрого закрытия нового "медведчуковского" канала
07:45
Эксперт спрогнозировал, кто рискует попасть под новые санкции Украины Видео
07:31
Гороскоп на 12 марта для всех: личные сюрпризы и виражи судьбы Видео
Реклама
07:20
Киберкопы задержали в Украине кураторов двух групп смерти в соцсетях Видео
07:14
Как распознать критический уровень холестерина Видео
06:54
Донбасс превратился в бронепоезд Кремля мнение
06:33
Стало известно об эффективности вакцины Novavax, которую заказала Украина Видео
06:30
В Крыму на совещании с Аксеновым выругались отборным матом Видео
06:05
Какая еда на завтрак мешает людям худеть
05:28
Великий пост 2021: главные ошибки в пост – чего нельзя делать Видео
05:01
В Польше выдвинули новые обвинения из-за стадиона Шухевича в Тернополе Видео
04:22
Юрист объяснила ситуацию с двойным гражданством в Украине Видео
03:50
Врач сделал заявление об отсутствии третьей волны СOVID-19 в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять