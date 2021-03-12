Де логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта

Де логіка 2021 выпуск 1 смотреть 09-03-2021 / Новый канал

9 марта Новый канал показал премьеру нового интеллектуально-развлекательного шоу Де логіка? С форматом все просто: пары звездных участников сидят друг напротив друга за игровыми столами, вокруг – огромные экраны, где транслируют задания четырех раундов и финала. Все – на логику, наблюдательность, сообразительность, скорость мышления, память и осведомленность в разных сферах жизни.

Ведущим-модератором первого сезона проекта стал Сергей Притула. Команды меняются каждую неделю.

В первом выпуске Де логіка? за трофеи Железная логика соревновались: актриса Ксения Мишина, певица Злата Огневич, актер Тарас Цимбалюк, сценарист и юморист Александр Эллерт. Перед началом игры Сергей Притула выспросил некоторые интересные факты из жизни селебритиз.

Злата Огневич рассказала, что ее иногда путают с другими известными женщинами. Когда-то спутали с Милой Нитич. Несколько раз думали, что поет не она, а Лара Фабиан. А теперь, когда Злата стала почти блондинкой, ее путают и с самой Златой Огневич "в прошлом".Читайте такжеВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами

Ксения Мишина вспомнила, как много лет назад быстро покинула проект Украина слезам не верит. Актриса призналась, что не расценивает это как поражение, ведь тогда шоу дало ей толчок поступить в театральный институт. И теперь она занимается любимым делом и очень успешна в своей профессии.

К Александру Эллерту у ведущего было лишь один вопрос: "Какую из своих шуток ты считаешь самой удачной?"

Де логіка 2021 / Новый канал

"Это то же самое, что сказать: "Ты – юморист, поэтому пошути". Я думаю, что она еще напишется, все впереди", – лаконично ответил Эллерт.

А Сергей Притула продолжил шутки: "Александр Эллерт всю жизнь работал-работал-работал, чтобы чего-то добиться. И вот, наконец, о нем заговорили: "Вот мужик, который победил в Холостячке", – пошутил ведущий.

А актер Тарас Цимбалюк поделился, что его любимым фильмом является комедия Один дома. Поэтому если говорить о роли, которую он очень хотел бы сыграть, но, по иронии судьбы, уже никак не сыграет – это роль Кевина Маккаллистера. Хотел бы получить роль ребенка-дебошира, хулигана, чтобы устроить такой беспорядок дома, но, к сожалению, все это пропустил.Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020

Первый раунд шоу называется Что общего? По его правилам, участникам нужно отгадать, что объединяет три картинки, которые выводятся на экран. Участники справились с тем, что школу, вечернее платье и рассвет объединяет выпускной вечер, а кардинала, Притулу и волка логически объединили словом серый. А вот фото вооруженного налета, щетки и феи ввели участников в ступор. Очень долго они не могли додуматься, что общим для всего этого являются зубы. Ведь есть зубной налет, зубная щетка и зубная фея.

Во втором раунде шоу Третий лишний звезды искали дорисованную деталь на картинках. В третьем раунде Плюс-минус соединяли две картинки так, чтобы получилось что-то третье. Здесь нужно было умение визуализировать. Например, объединив стену и дятла, получится перфоратор. Или же, если к игле образно добавить пустыню, то получим кактус. Ассоциативно совместив дельфина и ракету, получаем торпеду.

В четвертом раунде Угадай меня редакторы шоу подготовили для звезд мультики, где зашифровали известные фильмы, мультфильмы и сериалы. Среди них были: Мої думки тихі, Друзья по сексу, Чего хотят женщины, Свадебный переполох и В поисках Немо.

Де логіка 2021 / Новый канал

Финал в шоу Де логіка? – Логический пинг-понг. На большом коллаже находятся ребусы, где зашифрованы понятия или предметы, объединенные одной темой. В первом выпуске проекта звезды отгадывали бытовые приборы.

В ожесточенной борьбе женской и мужской логики со счетом, большим почти в два раза, победили Ксения Мишина и Злата Огневич.

"Мне очень понравился формат проекта, – прокомментировала после съемок Злата Огневич. – Просто обожаю разные интеллектуальные задания. Честно говоря, я не самая сильная в логике, но было очень увлекательно поиграть в "Где логика?" А еще обожаю шарады, кроссворды. Часто играем в такое с друзьями во время наших вечеринок".

Де логіка 2021 1 выпуск смотреть 09-03-2021:

Посмотреть полный первый выпуск проекта Де логіка? можно на сайте Нового канала. Все новые выпуски интеллектуально-развлекательного шоу выходят каждый вторник в 19:00 в эфире Нового канала.