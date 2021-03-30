Деми Ловато шокировала признанием из своей интимной жизни

Знаменитая певица Дем Ловато неожиданно раскрыла про себя достаточно личный факт - из личной жизни.
Деми Ловато потрясла своих поклонников слишком откровенным признанием - певица рассказала, что она пансексуалка, и ее привлекают все полы и гендеры.
Как сообщает Daily Mail, певица рассказала о своей ориентации в подкасте Джо Рогана.
Звезда напомнила о своем религиозном воспитании и призналась, что ранее очень стеснялась этой темы, несмотря на то, что была очень популярной.
Когда в детстве ей нравилась девушка, она подавляла свои чувства еще до того, как смогла их понять. Теперь она гордо причисляет себя к ЛГБТ.
Также звезда сообщила, что хочет усыновить детей. Она хотела забеременеть от Макса Эриха, но не вышло. Это сыграло роль в их разрыве.
"В прошлом году я была помолвлена с одним человеком. Я думала, что выйду замуж, может быть, даже забеременею прямо сейчас. Но этого не произошло. Тогда я подумала: "Это большой знак". Я думала, что проведу свою жизнь с кем-то. Теперь, когда я не собираюсь этого делать, я почувствовала облегчение от того, что могу жить со своей правдой", - объяснила она.
- Напомним, что о романе Деми Ловато заговорили в конце 2019-начале 2020 года, но официально отношения начали отсчитывать с марта, когда она случайно их рассекретила.
- Деми Ловато попала в кадр во время стрима Макса Эриха, когда приносила ему чай, и сама поняла, что "спалилася" по его улыбке.
- Деми Ловато и Макс Эрих начали жить вместе как раз перед началом карантина, и провели вместе каждый день полгода.
- Деми Ловато уже рассказывала о своих отношениях с девушкой ранее, но не призналась, что ей нравятся и мальчики и девочки.