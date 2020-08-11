Британская модель Деми Роуз показала грудь под комбинезоном без белья

Деми Роуз / Instagram

Британская модель с пышной грудью Деми Роуз побаловала своих поклонников очень откровенными фотографиями, для которых она не стала надевать белье.

Деми Роуз в Instagram показала пикантными фото с Ибицы.

"Strapped up", - подписала она фото, что можно перевести как перевязанная и привязанная.

Относится это к человеку, или к груди - сложно понять, потому как шлейки от джинсового комбинезона Деми Роуз туго перетягивают ее грудь, которая готовится вот-вот выскочить из наряда и декольте.

Чтобы прибавить ситуации пикантности, Деми Роуз подняла вверх руки и запустила их в волосы - поза, несомненно, еще более томная.

Деми Роуз / Instagram

Поклонники по достоинству оценили фото Деми Роуз, и всего за день оно набрало почти 500 тысяч лайков и тысячи комплиментов и комментариях на десятке языков.

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