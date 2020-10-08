"Девочка и персики": Ивлеева устроила разврат для поклонников

Настя Ивлеева / Instagram

Российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева впечатлила поклонников фото груди крупным планом, которую она показала отдыхая у бассейна.

Настя Ивлеева в Instagram ответила на вопрос поклонников куда пропала грудь пикантным фото.

Ивлеева спросила первое фото или второе выбирают поклонники, показав при этом себя лежа на животе в новом бикини, которое максимально оголяет грудь. При этом соблазнительные формы Ивлеевой привлекли очень много комплиментов, как и ее веснушки, которые девушка решила не прятать на новых фото.

Настя Ивлеева / Instagram

Настя Ивлеева / Instagram

"Сисульки каеееф", "У Васи Уткина больше , он сам сказал"

"Привет двум подругам",

"Настя, ты начинаешь уже нас баловать такими фото . Продолжай"

"Грудь нашли всё-таки", "Натюрморт девочка и персики, мать, я ослеп"

Напомним, что еще неделю назад Ивлеева опубликовала шуточный пост на котором якобы ищет "пропавшую грудь 3 размера".

"СРОЧНО‼️ПРОПАЛА ГРУДЬ! РАЗМЕР 3‼️ Бодрые, весеелые сиськи ушли в неизвестном направлении и не вернулись! Ищем не можем найти. Если есть хоть какая-то инфа, сообщите в комментариях. В беде я не одна! senoritasaeva тоже стала жертвой сисечной миграции.Нашедшему хоть одну титьку, вознаграждение 0000000000000 долларов" - писала тогда ивлеева.

До этого ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева показала грудь и ягодицы на пикантном фото.