Девушка Брэда Питта щегольнула грудью без лифчика

Николь Потуральски / Instagram

Возлюбленная известного американского актера и продюсера Брэда Питта, модель Николь Потуральски, порадовала фолловеров в Сети еще одним откровенным фото.

27-летняя девушка выложила на свою страницу в социальной сети Instagram снимок, на котором она позирует в жакете бежевого цвета без лифчика ‒ демонстрируя грудь фанатам. "Флиртую с жизнью… Снова и снова", — написала Потуральски.

К слову, о романе Питта с молодой моделью (актер старшее ее на тридцать лет) стало известно после того, как в Сети появились их совместные снимки, которые папарацци сделали во французском аэропорту Ле-Кастелле.

Позднее, в начале октября Потуральски высказалась о троллинге, с которым столкнулась в Сети после того, как стало известно об их с Питтом отношениях. Девушка ответила ненавистникам в Instagram и параллельно пофилософствовааи на тему негатива в интернете.

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Напомним, ранее Главред сообщал: