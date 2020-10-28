Девушка Брэда Питта щегольнула грудью без лифчика

Николь Потуральски, возлюбленная легендарного актера, побаловала фолловеров откровенным фото.
Возлюбленная известного американского актера и продюсера Брэда Питта, модель Николь Потуральски, порадовала фолловеров в Сети еще одним откровенным фото.
27-летняя девушка выложила на свою страницу в социальной сети Instagram снимок, на котором она позирует в жакете бежевого цвета без лифчика ‒ демонстрируя грудь фанатам. "Флиртую с жизнью… Снова и снова", — написала Потуральски.
К слову, о романе Питта с молодой моделью (актер старшее ее на тридцать лет) стало известно после того, как в Сети появились их совместные снимки, которые папарацци сделали во французском аэропорту Ле-Кастелле.
Позднее, в начале октября Потуральски высказалась о троллинге, с которым столкнулась в Сети после того, как стало известно об их с Питтом отношениях. Девушка ответила ненавистникам в Instagram и параллельно пофилософствовааи на тему негатива в интернете.
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