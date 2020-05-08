Девушки сунут в рот длинные предметы - новый челлендж рвет сеть

Челлендж с рвотным рефлексом / ivona.bigmir.net

В новой соцсети Tik Tok зародился новый челленж, который перерос в волну странных видео, на которых девушки засовывают в рот длинные и большие предметы, демонстрируя отсутствие рвотного рефлекса.

В сети набирают просмотры видео, на которых девушки демонстрируют, как засовывают себе что-то в рот, показывая отсутствие рвотного рефлекса странным способом. Они засовывают в рот большие предметы и даже руки.

Пользователи соцсетей находят их сравнительно странными, но продолжают публиковать свои видео.

Девушки засовывают в рот большие предметы - новый челлендж смотреть онлайн:

Однако, как оказалось, изначально в основе лежала шуточная инструкция от пользователя Tik Tok @gremlin_rat в котором описывается инструкция, которая якобы позволяет "выключить" рвотный рефлекс.

Как "отключить" рвотный рефлекс - gremlin_rat смотреть онлайн:

Неожиданно, оно набрало популярность и стало основой для другого видео, которое сняла другая пользователь Tik Tok Avery Flynn. Она положила на музыку ролик в котором выполняет инструкции gremlin_rat, и они якобы работают. При этом девушка пишет, что это шуточное видео и его повторять не стоит. Похоже, оно стало основой для создания сотен роликов, которые вызывают самые разные эмоции у пользователей сети.

Avery Flynn рвотный рефлекс смотреть онлайн видео:

Напомним, во время карантина уже прошли челлендж с подушкой, которые перехватили и отечественные звезды, а также с переодеванием со своим партнером.