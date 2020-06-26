Диана Шурыгина без трусов подразнила поклонников

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина снялась без трусов в ванной во время отпуска со своим парнем.

Диана Шурыгина показала, что не надела трусики под длинную футболку во время отдыха в гостинице на море.

Свое фото блогер опубликовала в Instagram Stories.

Она рассказала, что постоянно старается ложиться пораньше, но все равно поздно встает, а им еще пришлось переезжать в другой отель. Так что девушка готовилась к душу и завтраку.

После этого она опубликовала фото, на котором закатала вверх футболку так, чтобы было видно, что на бедрах нет резинки от трусиков, при этот Шурыгина согнула ногу так, чтобы прикрыть на кадре самое сокровенное место.

Диана Шурыгина / Instagram

Поклонники не смогли оценить фото девушки своими комментариями, то есть, их увидела только Диана, потому что в сторис комментарии видны только автору.

Напомним, утром 26 июня Слава Каминская взбудоражила сеть фото топлес, на котором она заинтриговала надутым животом, намекая на беременность. Но многие поклонники вспомнили, что Слава уже так шутила - ее тонкий юмор очень нравится поклонникам.