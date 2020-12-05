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Диана Шурыгина оголила грудь после операции по увеличению

5 декабря 2020, 07:15

Российская блогерша Диана Шурыгина похвасталась голой грудью пред своими поклонниками.

Диана Шурыгина
Диана Шурыгина / Instagram

Знаменитая звезда шоу Андрея Малахова блогер Диана Шурыгина недавно исполнила мечту - провела операцию по увеличении груди, которая транслировалась онлайн.

Хоть девушка увеличила ее совсем немного - импланты были по 250 мл, в ее жизни произошли серьезные изменения.

Во время общения с поклонниками в сториз Инстаграм, Диана пообещала показать грудь, и скинула откровенное фото в мессенджер.

"Будешь хвастаться (показывать) грудью?", - спросили у нее поклонники.

На снимке Шурыгина позирует перед зеркалом еще в больнице, сняв специальное белье, и рассматривая грудь. Фото сделано из-за спины девушки в зеркале - она развела в стороны белье, чтобы в полной мере все изучить.

Диана Шурыгина увеличила грудь
Диана Шурыгина увеличила грудь / Диана Шурыгина

О том, что она собирается увеличивать грудь, Диана Шурыгина призналась в соцсетях, и как оказалось, вынашивала эту идею не один год.

"Получается, уже четыре года я хочу увеличить грудь. И вот теперь, находясь в сознательном возрасте и сто раз взвесив все за и против, наконец окончательно решилась. Несколько месяцев назад я начала искать идеального врача. Уделяя поискам около часа в день, я перерыла все сайты, перечитала тысячи отзывов и пересмотрела около трех сотен врачей. Наконец нашла нескольких, кто мне подошел по всем параметрам! Позже оказалось, что блогерша, которую я смотрю и чья грудь мне нравится, сделала операцию у одного из тех врачей, что я выделила. Тут я окончательно определилась с выбором. Не хочу никого агитировать на увеличение груди! Просто делюсь своим опытом", - рассказала она в своем блоге накануне операции.

Ранее блогерша, которая снялась в сериале Школа, Лиза Василенко оголила аппетитные формы на фотосессии Victoria's Secret.

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