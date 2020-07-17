"Почему ноги раздвигаешь": Шурыгина взволновала поклонников пикантным фото

Диана Шурыгина / Instagram

Скандальная российская блогерша Диана Шурыгина, которая продолжает отпуск, показала пикантные фото в белом крошечном купальнике, на которых засветила все подробности своей фигуры.

Диана Шурыгина в Instagram завела сеть.

"Ничего не хочу писать, хотела тут плавать, читать и кушать, в итоге все время в телефоне", - написала она.

На фото она позирует на шезлонге у бассейна в белом крошечном купальнике, демонстрируя все достоинства своей оголенной фигуры.

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина / Instagram

"А почему ты всегда на фото ноги раздвигаешь?", "глупый вопрос, ты что незнаешь кто она по натуре?", "Привычка, дело тонкое", "Ничего более жизненннее не видела", "Вот кому живётся без проблем...капец!(((", "красивая", Хочу", "Фигурка", - пишут в комментариях.

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