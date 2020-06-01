"Попка как персик": голая Шурыгина взбудоражила провокационным фото

Диана Шурыгина / Instagram

Блогер Диана Шурыгина, которая стала популярна после программы Пусть говорят, где обвинила в изнасиловании друга, поделилась с поклонниками в соцсетях голым селфи в зеркале.

Диана Шурыгина засветила интимные части тела в зеркале на фото в Instagram.

Российская блогер, которая недавно написала о том, в каком возрасте ее заинтересовали девочки в сексуальном плане, поделилась вызывающим фото, которое не стала подписывать.

На снимке Шурыгина позирует голая, прикрывшись спереди полотеничком. И, повернувшись в полуоборота к зеркалу, демонстрирует свое обнаженное тело.

Диана Шурыгина / Instagram

"Классная фигура... особенно попка как персик", "фотошоп", "Оденься, простудишься), "Вау, очень красиво", "Красиво", "Шикарный вид", Оденься", "Вау, а тебя за такое не заблокируют?", "Попа класс, но почему ты не сделаешь грудь?", "а у неё и попы нет она её выторчила", "Что за соска?", "Хочешь я тебе одежду подарю", "Как парень на это реагирует?", "если бы парень ее искренне любил,то он бы однозначно не разрешил выставить, в данном случае ему пох", "если у парня есть мозг то он не заставляет спрашивать разрешения)))", - пишут в комментариях.

Напомним, Даша Улянова провокационно голым фото отреагировала на секс Макса на Холостяке.