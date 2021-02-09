УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике

9 февраля 2021, 07:16

Скандальная российская блогерша Диана Шурыгина показала развратную игру в соцсетях.

Диана Шурыгина
Диана Шурыгина / Instagram

Российская блогерша Диана Шурыгина, которая несколько месяцев назад увеличила грудь, забросала своих подписчиков развратными кадрами.

Диана Шурыгина показала в своем Instagram свою сочную грудь во время игры в сториз.

Она сняла лифчик, и прикрыв руками грудь побегала за кустиками топлес, демонстрируя свои формы после операции.

"Пипец, страшно", - подписала Шурыгина сториз, на котором светит своими прелестями.

Ранее Диана Шурыгина рассказала, что увеличила грудь по 250 мл. Она долго ходила в компрессионном белье, и не постила какое-то время откровенные снимки.

Но потом показала выросшие достоинства на фото из телеграм.

новости шоу бизнеса Диана Шурыгина
Сейчас вы просматриваете новость «Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Это не гигиенично!": холостячка обольстительно раздвинула ноги на пикантном фото"Это не гигиенично!": холостячка обольстительно раздвинула ноги на пикантном фото Оля Полякова публично оскорбила Тину КарольОля Полякова публично оскорбила Тину Кароль "Орех": украинская спортсменка показала ягодицы в развратной позе"Орех": украинская спортсменка показала ягодицы в развратной позе Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствахАктер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах Тина Кароль ответила Поляковой на публичное оскорблениеТина Кароль ответила Поляковой на публичное оскорбление
Следующий материал

Последние новости

08:18
Санкции против каналов Медведчука: грозит ли раскол ОПЗЖ
08:13
Снежная буря в Украине: дороги замело, в плену оказались более 3 тыс. грузовиков
08:02
В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину Видео
07:28
Под Ивано-Франковском мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми: есть жертвы
07:16
Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике
Реклама
06:53
Закрытие пророссийских каналов столкнет лбами Бойко и Медведчука мнение
06:44
Степанов рассказал, готовиться ли украинцам к усилению карантина до мая Видео
06:30
Пленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фото Фото Видео
06:25
Какой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологов Видео
06:12
Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция Видео
05:56
Земному знаку Зодиака светит денежный прорыв: астролог назвал условие Видео
05:20
Кардиолог назвал редкий и опасный симптом инфаркта Видео
04:49
Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму Видео
04:30
"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Видео
04:23
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
04:05
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
03:28
Когда украинцев избавят от штампа о прописке в паспорте: названы сроки
02:50
Эксперт рассказал, какие проблемы ждут Украину из-за противостояния США и Китая Видео
01:36
Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор
01:05
Погода готовит очередной сюрприз украинцам Видео
Реклама
00:55
В Минздраве назвали условие для преодоления COVID-19 в Украине Видео
00:27
Усиление карантина в Украине переносится: СМИ узнали о планах Кабмина Видео
00:19
Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты
08 февраля, понедельник
23:48
В Германии оценили шансы Украины стать членом ЕС Видео
23:11
В Москве пригрозили Латвии из-за блокировки телеканала
22:54
Эксперт рассказал, останутся ли украинцы без света и тепла на пике похолодания Видео
22:42
Зеленский покажет свою вакцинацию от COVID-19 в прямом эфире Видео
22:33
Эксперты назвали главные интернет-угрозы
22:03
Минздрав назвал группы украинцев, которые получат прививку от COVID-19
21:50
Жириновский намекнул, кто сменит Путина во главе России
21:35
В КГГА призвали завтра оставить школьников дома Видео
21:14
Украина оказалась в снежном плену: что происходит на дорогах Видео
21:06
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:05
Путин отстегнет кругленькую сумму для спасения своего рейтинга - Reuters Видео
21:04
Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации Видео
20:56
Трудовые отношения: что изменили в Кабмине для украинцев, работающих неофициально
20:38
Украина стала лидером по количеству вредоносных Android-приложений
20:32
Экс-глава разведки заявил о серьезной угрозе военных приготовлений России в Крыму Видео
20:30
Украинская телеведущая-вегетарианка работала на забое свиней во время чумы
20:24
Зеленский поговорил с главой правления Pfizer насчет вакцины от COVID-19 и получил обещание Видео
Реклама
20:20
В Германии обвинили российских журналистов во лжи из-за Навального Видео
20:08
Эксперты рассказали, почему удешевление топлива не помогает снизить цены на проезд Видео
19:56
Врач предупредил об опасной икоте: о чем сигналит
19:48
У Путина резко отреагировали на высылку дипломатов из стран ЕС
19:42
Синоптики рассказали, сколько продлятся сильные морозы в Украине Видео
19:22
Выяснилось, когда достроят Северный поток-2 в водах Дании
19:12
В протянутую руку Украины США подкинули важный атрибут для COVID-вакцинации Видео
19:03
Тупицкому отказал еще один суд: у Зеленского резко обратились к скандальному судье Видео
18:45
Сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne не грозит увольнение: СМИ узнали причину Видео
18:33
Беременная Эмили Ратаковски голышом снялась для провокационного фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять