Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике

Скандальная российская блогерша Диана Шурыгина показала развратную игру в соцсетях.
Российская блогерша Диана Шурыгина, которая несколько месяцев назад увеличила грудь, забросала своих подписчиков развратными кадрами.
Диана Шурыгина показала в своем Instagram свою сочную грудь во время игры в сториз.
Она сняла лифчик, и прикрыв руками грудь побегала за кустиками топлес, демонстрируя свои формы после операции.
"Пипец, страшно", - подписала Шурыгина сториз, на котором светит своими прелестями.
Ранее Диана Шурыгина рассказала, что увеличила грудь по 250 мл. Она долго ходила в компрессионном белье, и не постила какое-то время откровенные снимки.
Но потом показала выросшие достоинства на фото из телеграм.
Автор: Александр Галаджий