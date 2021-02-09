Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике

Диана Шурыгина / Instagram

Российская блогерша Диана Шурыгина, которая несколько месяцев назад увеличила грудь, забросала своих подписчиков развратными кадрами.

Диана Шурыгина показала в своем Instagram свою сочную грудь во время игры в сториз.

Она сняла лифчик, и прикрыв руками грудь побегала за кустиками топлес, демонстрируя свои формы после операции.

"Пипец, страшно", - подписала Шурыгина сториз, на котором светит своими прелестями.

Ранее Диана Шурыгина рассказала, что увеличила грудь по 250 мл. Она долго ходила в компрессионном белье, и не постила какое-то время откровенные снимки.

Но потом показала выросшие достоинства на фото из телеграм.