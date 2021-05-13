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Дима Комаров показал все прелести "украинской Сахары" в новом выпуске тревел шоу

13 мая 2021, 15:30

Уже почти пролетела неделя, и скоро выходит второй выпуск тревел шоу "Мандруй Україною Дмитром Комаровим" на 1+1.

Дмитрий Комаров
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим выпуск 2 - обзор / 1+1

На телеканале 1+1 выйдет новый выпуск спецпроекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором телезрители побывают на 5 континентах сразу, не покидая родную страну.

Дмитрий Комаров начинает знакомить зрителей с невероятной природой Херсонской области. Телеведущий покажет, что не нужно ехать за границу, чтобы увидеть "африканскую", "азиатскую" и "американскую" дикую природу или, например, побывать в настоящей пустыне – вся эта экзотика есть в Украине.

Команда "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" во втором выпуске отправилась в одно из семи чудес Украины – заповедник Аскания-Нова, где обитают животные пяти континентов. Это не зоопарк. Люди здесь – только гости в мире животных. Хотя в начале заповедника есть туристическая зона, где можно посмотреть на животных на расстоянии вытянутой руки.

"Близость к животным – это то, в чем Аскания-Новая даст фору даже Национальным паркам Кении и Танзании. Такого контакта с животными мы не видели, даже когда путешествовали по Африке и ездили на сафари. Но у нас в Херсонской области это возможно", - рассказывает Дмитрий Комаров.

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Аскания Нова – рай для любителей животных, дикой природы и экзотических фото в соцсетях. Только здесь возможно так близко сфотографироваться с дикими животными без клеток и ограждений.

"Это самая большая в Европе заповедная степь. Эти земли никогда не обрабатывали. Они всегда были дикими. Поэтому здесь сохранились условия дикой природы. Можно сказать, что это наш "Ноев ковчег". Дом, для редчайших животных со всего мира", - говорит Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / 1+1

Сафари в заповеднике сопровождают люди, которые посвятили всю жизнь работе с животными. Главный из них - ученый, биолог и директор "Аскания-Нова" Виктор Гавриленков. Он руководит заповедником уже 30 лет, и его слушаются даже самые дикие и большие животные – например такие, как дикий африканский буйвол и американский бизон.

Директор заповедника предоставил съемочной группе и зрителям проекта эксклюзивную возможность окунуться в жизнь закрытой, тайной части заповедника, куда пускают не более 300 человек в год – ученых и сотрудников. Чтобы показать этот уникальный мир миллионам телезрителей 1+1, Дмитрию Комарову сделали специальное разрешение на съемку. Теперь украинские зрители смогут увидеть то, что еще нигде не показывали, эксклюзивные кадры дикой природы Херсонщины.

Здесь африканские, азиатские и другие животные обитают без загонов и вольеров. И чтобы найти определенных обитателей – без навыков следопыта не обойтись. Команде удалось понаблюдать за стаей куланов, буйволов, бизонов. Читайте такжеЖена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фото Директор заповедника обьяснил, что главное правило в поведении с любыми дикими животными – не бояться. Животное не должно чувствовать, что человеку страшно. Кроме того, убегать, если вы встретили зверя в дикой природе - это худшее решение. Как нужно себя вести при встрече с дикими животными, Дмитрий Комаров продемонстрирует на себе в новом выпуске программы.

В заповеднике живет множество исчезающих и редких видов. Например, лошадей Пржевальского в мире удалось сохранить только благодаря "Аскании-Нова". В конце 1960-х они были на грани исчезновения. Но украинские ученые помогли не только сохранить этот вид в зоопарке, но возродить популяцию в дикой природе.

Еще одни легендарные обитатели Аскании Новой – сайгаки. Эти животные жили в одно время с мамонтами и сумели пережить все природные катаклизмы. Но сайгаки не сумели защититься от самой страшной опасности для них – человека. Их рога активно используют в китайской медицине, поэтому они были на грани исчезновения. Но в Аскании Нова удалось сохранить часть популяции. Сейчас эти животные – гордость коллекции заповедника.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / 1+1

В 120 км от заповедника расположилась настоящая украинская "Сахара" – Олешковские пески. Это – настоящее чудо украинской природы. Здесь есть огромные барханы, случаются настоящие песчаные бури, а в летнее время температура доходит до 40 градусов тепла. Мало кто знает, но еще не так давно угроза стать пустыней существовала для всей Херсонской области. Там команда чуть не попала в катастрофу.

Сегодня туристам не стоит недооценивать украинскую пустыню. Дмитрий Комаров рассказал, почему:

"В украинской пустыне можно, не выезжая за пределы родной страны, почувствовать, что такое настоящий экстремальный пустынный климат. В летние месяцы температура воздуха здесь доходит до 40 градусов по Цельсию. А песок может нагреваться до 75 градусов. То есть, в пик летней жары здесь те же ощущения и опасности, что и в любой другой пустыне мира".

Дмитрий Комаров покажет зрителям, что должно быть в рюкзаке выживания для экспедиции в украинскую пустыню, и обьяснит, как обычная фольга поможет согреться человеку или найти помощь. Но есть в Олешковских песках и опасности, которых не ждешь, и о которых мало кто знает. О них Дмитрий Комаров расскажет в новом выпуске программы.

Что за уникальные места покажет Дима Комаров - смотрите в эфире Мандруй Україною з Дмитром Комаровим уже в это воскресенье, 16 мая, в 10.50 на 1+1.

Также смотреть Мир Наизнанку онлайн можно на сайте 1+1 video.

Дмитрий Комаров новости шоу бизнеса
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