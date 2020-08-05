Disney показал миллиарды убытков из-за коронавируса

Walt Disney / The Walt Disney Company

Компания Disney открыла свои капитальные убытки за квартал, на который пришелся бум коронавируса.

В отчете, который показал Foxbusines, сумма доходит почти до 5 миллиардов - 4,8 млдр долларов.

Согласно отчету, из убытков в 4,84 миллиарда долларов за квартал, закрытый 27 июня, примерно 3,5 миллиарда пришлось на сегмент парков, которые в этот период были закрыты по всему миру из-за пандемии.

При этом всем, доходы Disney составили по 8 долларов на акцию. При этом выручка Disney упала на 42% по сравнению с этим же периодом 2019 года и составила 11,7 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали как минимум 12,3 миллиарда.

Однако в остальном результаты компании все же превзошли прогнозы на коронавирус, и на фоне скорого выхода фильма Мулан стоимость ее акций поднялась еще на 5%.