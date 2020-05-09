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Экс-Nikita показала грудь на обложке мужского журнала

9 мая 2020, 07:10

DJ Nana украсила digital-обложку мужского журнала XXL, засветив свои прелести без белья впервые в этом экспериментальном формате.

DJ Nana
DJ Nana / Instagram

Украинская певица, DJ и модель Анастасия Кумейко, которая сейчас пишет свою музыку, стала лицом нового выпуска мужского журнала XXL.

Горячее фото Анастасии Кумейко для XXL опубликовали в Instagram.

"Быть на обложке XXL всегда приятно, а украсить первую digital-обложку даже немного волнительно. Лови мои нежные ритмы и читай новое интервью", - пишет Анастасия в своем Instagram.

На фото она позирует в розовом пальто совсем без белья, демонстрируя сочную грудь в разрезе наряда. При этом она слегка наклонилась вперед, выставив правое коленко вперед, и томно прикрыв глаза.

DJ Nana
DJ Nana / Instagram XXL

"Нежные ритмы, гибкие линии, чувственные образы - самая сексуальная девушка-диджей страны NANA снялась в роскошной фотосессии для главного мужского журнала XXL. На первой digital-обложке глянца Spring 2020 девушка появилось в женственном воздушном луке лилового цвета. В интервью для xxl.ua Dj NANA рассказала об экспериментах со своей внешностью, домашних луках и традициях, съемках в кино и желании сыграть Лару Крофт. А также, поделилась тем, в какую страну хочет отправиться первым делом после того, как ситуация в мире наладится",  - пишеи журнал.

Фотосессию диджей Наны в итальянском стиле для обложки журнала спродюсировал и снял известный творческий тандем Vicoolya & Saida. Девушкам удалось еще больше раскрыть сексуальность и элегантность артистки с помощью гармонично подобранных образов, локаций и общей атмосферы на съемочной площадке.

"Я давно хотела поработать с Vicoolya & Saida и в начале года мне представилась такая возможность. Мы встретились в Киеве, между моими гастролями и съемками девушек в Италии. На протяжении всей нашей съемки в студии играла итальянская музыка, которая создавала особенную атмосферу. Я тогда себя чувствовала Моникой Белуччи. Мне очень понравилось позировать! Мечтаю, чтобы следующая наша совместная съемка состоялась в Париже или в Италии", - рассказала Dj Nana.

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новости шоу бизнеса Анастасия Кумейко DJ Nana
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