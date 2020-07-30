"Выглянувшие помадинки": DJ Nana засветила грудь на развратном фото

DJ Nana / Instagram

Украинская певица, танцовщица и диджей DJ Nana побаловала поклонников развратным фото в костюме из секс-шопа, в котором засветила соски.

DJ Nana в Instagram показала полуобнаженное фото.

"Это фото посвящено Международному дню... губной помады. Кстати, когда готовила пост, то немного удивилась, что в среднем, женщина, которая красит губы хотя бы 5 дней в неделю, за свою жизнь съедает около 5 кг помады!", - пишет Анастасия к фото.

На снимке DJ Nana позирует на коленках на красном фото в стиле "красной комнаты" в БДСМ-костюме из секс-шопа. Она продемонстрировала упругие ягодицы, стройные ножки и тонкую фигуру, а также засветила голую грудь, соски на которой прикрыла знаком восклицания.

DJ Nana / Instagram

"Анастасия, имейте совесть! Чуть телефон из рук не выронил!))", "Красотуля", "Колхоз", "Анастасия, это такие номера в Premier Palace есть?", "Выглянувшие помадинки можно было и не закрывать", "Оп-па!", "Признаюсь честно. Помада это последнее на что я обратил внимание.", - пишут в комментариях.

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