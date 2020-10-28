Дмитрий Дикусар рассказал, как его выгнали с Танцев со звездами

Дмитрий Дикусар откровенно признался о конфликте на Танцах со звездами / Instagram

​Известный украинский хореограф и танцор Дмитрий Дикусар рассказал, как впервые вышел на паркет Танцев со звездами на 1+1, и почему это далось ему не с первого раза.

Когда Дмитрию был 21 год, его поставили в пару с актрисой Ольгой Сумской в первом сезоне Танцев со звездами, но незадолго до старта эфиров руководство заявило, что не понимает тандем 40-летней актрисы и танцовщика-юнца.

"Продюсеры старались сделать меня старше, я отрастил бородку. Тем не менее за две недели до первого эфира меня просто исключили из проекта. Взяли другого, более взрослого танцора. Помню, меня это тогда сильно задело", - рассказал хореограф в интервью "Фактам".

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Ольга получила тогда в партнеры танцовщика постарше - Игоря Бондаренко. Но Дмитрий все же вышел на паркет в паре с Сумской. На гала-концерте они станцевали в образе Прони Прокоповны и Голохвастова.

"Это был мой дебют на паркете "Танцев", и я тогда ощутил настоящий кайф. Я так был обижен, что даже не пришел на кастинг второго сезона. Меня внедрили в проект на третьем эфире, попросив срочно заменить одного из танцоров", - сказал Дикусар.

По словам Дикусара, в третьем сезоне Танцев со звездами, его поставили в пару с Ириной Билык, а руководство пошло на все условия танцора.

"Я сразу почувствовал, что Ира готова к танцам. А потом узнал, что с ней занимался известный хореограф Литвинов. Благодаря тому, что у Иры были уже навыки, я просто стал и сделал с ней пару движений, понимая, что готов справиться с этой задачей легко", - рассказывает хореограф.

Отметим, в последнем сезоне Танцев со звездами на 1+1 Дмитрий Дикусар танцевал с певицей Славой Каминской, однако пара покинула проект в 3 эфире шоу.