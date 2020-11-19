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Дочь Брежневой Соня Киперман произвела фурор пикантным фото

19 ноября 2020, 04:33

Соня Киперман похвасталась профессионально сделанным фото, на котором она продемонстрировала достоинства своей фигуры.

Соня Киперман
Соня Киперман / Instagram

Дочь певицы Веры Брежневой, которая со своим молодым человеком живет в США, показала удивительную фигуру на новом фото в образе из клипа мамы.

Соня Киперман снялась в милом наряде, больше похожем на белье - топ с рюшками и бантиками и трусики-шортики, которые сексуально подчеркнули длинные стройные ножки девушки.

"Он был мой самый сладкий сон", - написала она в комментарии под фото.

На снимке Соня Киперман позирует в полутемном помещении лежа на диване, и выставив вперед ножки на каблучках - одну выпрямив, а другую подогнув.

При этом она откинулась назад на диван, и закинула руки за голову.

Поклонники обратили внимание, что девушка сделала себе кудряшки для этого фото вместо обычных прямых волос, которые она укладывала в естественную прическу.

Соня Киперман
Соня Киперман / Instagram

"Да да, разглядели Вас, Соня!!", "я тоже смотрю и понять не могу Соня что ли в кудряшках!", "Просто лучшая, клип бомба", "Зашло", "Красотка", "Супер клип", "секси чика", - пишут восторженные поклонники.

Напомним, что клип на песню "Sestra" Веры Брежневой вышел 18 ноября.

Вера Брежнева Соня Киперман новости шоу бизнеса
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