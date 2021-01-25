Дочь Ирины Горовой показала потрясающие формы на отдыхе

Наталья Горовая и Ирина Горовая / Instagram

Дочь Ирины Горовой и приемная дочь Потапа Наталья Горовая, которая работает в Mozgi Entertainmentс Мишель Андраде, похвалилась идеальной фигурой и рассказала о достижении целей и терпеливости.

Наталья Горовая опубликовала фото с отдыха с мамой и младшим братом в своем Instagram.

Наталья снялась в облегающих велосипедках и спортивном лифчике, продемонстрировав плоский животик с прессом, стройные накачанные ноги и соблазнительные прелести.

"Хочется быстрых результатов Одно из моих качеств, которое стоит убирать. Почему? Ничего не происходит в мгновение ока - разве что какие-то неприятности. Просто мы слишком мало прикладываем усилий. Нельзя за один урок выучить язык, разобраться в digital marketing, изменить свою фигуру за одну тренировку, вылечить спину за один поход к врачу/на массаж. [список ведь можно продолжать долго, верно?]", - рассуждает девушка.

Наталья Горовая / Instagram

"Важно запомнить - сделав что-то однажды, обязательно нужно сделать это во второй раз. И в третий. И даже если после третьего раза вы увидите результат - сделайте это и в четвертый раз. А если результата нет - тем более.P.S. Но все таки! Как же приятно работать дальше, когда замечаешь результаты не только ты, но твоя семья и конечно же мой Руся, love", - призналась она.

Наталья Горовая / Instagram

"Ох, і гарна",

"Хорошенькая",

"Сильно красивая",

"Наташа!!! Вы прекрасны - мотивация, упорство, простота, регулярность - срочно нужен рядом такой человечек как Вы", - пишут ей в комментариях.

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