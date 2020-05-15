"Могу себе позволить": дочь Поляковой уличили в фотошопе откровенного фото

Маша Полякова / Instagram

Маша Полякова показала в своем Instagram пикантные фото в красном слитном купальнике в бассейне. Но то ли случайно, то ли специально сделала расфокус фото, они нечеткие, а местами "двоятся". Эти спецэффекты стали причиной критики - фотографа, который якобы сомнительно снимает, и даже обвинения в фотошопе, так как на фото кажется, что бассейн местами "поплыл" возле Маши.

"Как бы вы подписали эту фотку ", - провокационно подписала снимки Полякова-младшая, которая явно пересматривала комментарии, как как отреагировала на некоторые.

На двух фото, Маша Полякова полулежит в бассейне в своем красном купальнике, который уже появлялся в кадрах. Не исключено, что вода в бассейне подогретая - пар от нее мог бы создать эффект размытости, и вообще объяснил бы многие причины возмущений пользователей соцсетей.

Съемка велась уже буквально ночью - солнце на закате превратилось в фиолетовую полоску, и налицо явно режим ночной съемки, который славиться своей чувствительностью - дохнешь, и фото будет размытым.

Маша Полякова / Instagram

Маша Полякова / Instagram

"Я би підписала ці фотки нічна львіца", "Принцесса ночи", "банька парилка", "Блін, люди для чого писать, що класна фотка, ліцемеріє зашкалює. Я так розумію це жартома, щоб прикольні підписи придумать і посміятися", "Я дочь Поляковой, поэтому могу себе позволить", "Небесная красота", "Релакс", "Дівіця я шлюха!", "Бассейн поплыл", "Грудь пропала, птіци улітєлі", "Тигрица на охоте", "Некрасивая девочка плюхается в воде и делает умное лицо...", "Хорошее фото", "Уродство! Фотографу руки сломать надо!", "Хейтеры если вам не нравится фото или же сама Маша то не надо ето писать, Маша просто хотела выставить фото и услышать хорошый отзыв, Маша просто спросила " Как бы вы подписали ету фотку" а вы начали писать "шлюха сиськи выставила" если вы завидуете то молча. Я обожаю Машу и всю ее семью. Маша радилась красивой и не надо ёё за ето асуждать", - пишут в комментариях.

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