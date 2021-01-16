Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото

Ульяна Добровская / instagram.com/ulianadobrovskaya

Модель и актриса Ульяна Добровская украсила обложку российского журнала Maxim, и обнажила прелести на его страницах.

19-летняя модель снялась в яркой фотосессии в разных нарядах, топлес и в прозрачном белье, продемонстрировав сексуальную фигуру и впечатлив поклонников и читателей журнала соблазнительными изгибами тела. Для журнала она снялась в прозрачном бра, которое не скрыло никаких подробностей, а на двух фото девушка позировала топлес.

"Ульяна еще только начинающая актриса, но уже опытная дочь Ренаты Литвиновой. Как и всякая разумная восходящая звезда, она решила ворваться в мир глянца именно со страниц журнала Maxim", - говорится в сообщении журнала Maxim в Instagram, где он показал снимки.

Ульяна Добровская / instagram.com/maximmagazinerussia/

Ульяна Добровская / instagram.com/maximmagazinerussia/

Ульяна Добровская / instagram.com/maximmagazinerussia/

Ульяна Добровская / instagram.com/maximmagazinerussia/

Ульяна Добровская / instagram.com/maximmagazinerussia/

Больше фото показала сам фотограф Александр Мультиков в своем Instagram.

Напомним, Ульяне Добровской 19 лет, девушка занимается модельной карьерой, она не раз участвовала в съемках для мировых брендов. Помимо этого, Добровская также сыграла в четырех фильмах.