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Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер обнажила юную грудь в возбуждающей фотосессии

3 марта 2021, 11:40

19-летняя Кайя Гербер обнажилась в очень горячей фотосессии.

Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram

Молодая модель Кайя Гербер показала редкие откровенные кадры. Дочь Синди Кроуфорд не часто снимается в обнаженных фотосессиях, но в это раз продемонстрировала все свои достоинства.

Кайя Гербер обнажилась в объективе фотографа Zoë Ghertner на пляже Малибу. Девушка примерила черную комбинацию бикини, и скомбинировала трусиси с разными нарядами.

Кайя Гербер засветила юную грудь в легком прозрачном наряде, который накинула топлес. Она сексуально позировала и показывала свое тело с самых выгодных сторон. В этот раз девушка также снялась голышом, прикрыв соски на груди сеткой.

"День в Малибу", - написала она

Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram
Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram
Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram
Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram
Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram
Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram

Поклонники юной модели пришли в восторг, а ее публикация в Instagram набрала более 219 тысяч лайков.

19-летняя модель начала карьеру в 16 лет с Недели моды, где ее представила именитая мама. Уже в 2018 году Гербер была удостоена награды Модель года на Fashion Awards.

В 15 лет она дебютировала в кино, снявшись в фильме Города-побратимы.

Ее родители - супермодель, Синди Кроуфорд и бизнесмен, Ренди Гербер.

С августа 2020 года Кайя Гербер в отношениях с австралийским актером Джейкобом Элорди.

новости шоу бизнеса Кайя Гербер
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