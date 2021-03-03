Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер обнажила юную грудь в возбуждающей фотосессии

Кайя Гербер / Instagram

Молодая модель Кайя Гербер показала редкие откровенные кадры. Дочь Синди Кроуфорд не часто снимается в обнаженных фотосессиях, но в это раз продемонстрировала все свои достоинства.

Кайя Гербер обнажилась в объективе фотографа Zoë Ghertner на пляже Малибу. Девушка примерила черную комбинацию бикини, и скомбинировала трусиси с разными нарядами.

Кайя Гербер засветила юную грудь в легком прозрачном наряде, который накинула топлес. Она сексуально позировала и показывала свое тело с самых выгодных сторон. В этот раз девушка также снялась голышом, прикрыв соски на груди сеткой.

"День в Малибу", - написала она

Кайя Гербер / Instagram

Кайя Гербер / Instagram

Кайя Гербер / Instagram

Кайя Гербер / Instagram

Кайя Гербер / Instagram

Кайя Гербер / Instagram

Поклонники юной модели пришли в восторг, а ее публикация в Instagram набрала более 219 тысяч лайков.

19-летняя модель начала карьеру в 16 лет с Недели моды, где ее представила именитая мама. Уже в 2018 году Гербер была удостоена награды Модель года на Fashion Awards.

В 15 лет она дебютировала в кино, снявшись в фильме Города-побратимы.

Ее родители - супермодель, Синди Кроуфорд и бизнесмен, Ренди Гербер.

С августа 2020 года Кайя Гербер в отношениях с австралийским актером Джейкобом Элорди.