Дочь Веры Брежневой без лифчика позволила платью сползти с плеча

Соня Киперман в США поделилась солнечными пейзажами и удивила красотой в женственной фотосессии.
Дочь Виталия Войченко и Веры Брежневой Соня Киперман живет в США и время от времени радует общество шикарными пейзажами бесконечного лета и своей потрясающей фигурой.
19-летняя Соня Киперман, которая в марте отметит 20-летие, предстала в новой фотосессии в легком летнем сарафане без лифчика и в высоких сапогах. Соня в Instagram опубликовала целую фотосессию, на которой покрасовалась стройной девичьей фигуркой.
Она позировала в легком сарафане с глубоким декольте без белья, зато в высоких черных сапогах по колено, демонстрируя лучшие стороны своей спортивной фигуры. А на одном из фото она соблазнительно спустила шлейку платья с одного плеча, дразня поклонников.
"Взбодрись, лютик!", - загадочно подписала она снимки.
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