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Дочь Веры Брежневой без лифчика позволила платью сползти с плеча

17 января 2021, 17:40

Соня Киперман в США поделилась солнечными пейзажами и удивила красотой в женственной фотосессии.

Соня Киперман
Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

Дочь Виталия Войченко и Веры Брежневой Соня Киперман живет в США и время от времени радует общество шикарными пейзажами бесконечного лета и своей потрясающей фигурой.

19-летняя Соня Киперман, которая в марте отметит 20-летие, предстала в новой фотосессии в легком летнем сарафане без лифчика и в высоких сапогах. Соня в Instagram опубликовала целую фотосессию, на которой покрасовалась стройной девичьей фигуркой.

Она позировала в легком сарафане с глубоким декольте без белья, зато в высоких черных сапогах по колено, демонстрируя лучшие стороны своей спортивной фигуры. А на одном из фото она соблазнительно спустила шлейку платья с одного плеча, дразня поклонников.

"Взбодрись, лютик!", - загадочно подписала она снимки.

Соня Киперман
Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/
Соня Киперман
Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/
Соня Киперман
Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/
Соня Киперман
Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/
Соня Киперман
Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

Ранее украинская певица, которая начала сольную карьеру, Надя Дорофеева похвалилась сочными формами в последние дни новогоднего отпуска.

Сара Киперман новости шоу бизнеса
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