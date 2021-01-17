Дочь Веры Брежневой без лифчика позволила платью сползти с плеча

Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

Дочь Виталия Войченко и Веры Брежневой Соня Киперман живет в США и время от времени радует общество шикарными пейзажами бесконечного лета и своей потрясающей фигурой.

19-летняя Соня Киперман, которая в марте отметит 20-летие, предстала в новой фотосессии в легком летнем сарафане без лифчика и в высоких сапогах. Соня в Instagram опубликовала целую фотосессию, на которой покрасовалась стройной девичьей фигуркой.

Она позировала в легком сарафане с глубоким декольте без белья, зато в высоких черных сапогах по колено, демонстрируя лучшие стороны своей спортивной фигуры. А на одном из фото она соблазнительно спустила шлейку платья с одного плеча, дразня поклонников.

"Взбодрись, лютик!", - загадочно подписала она снимки.

Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman/

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