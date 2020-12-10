Дочь знаменитого теннисиста публично обнажила грудь

Алеся Кафельникова / instagram.com/kafelnikova_a/

Начинающая российская модель, актриса и ведущая Алеся Кафельникова, дочь Того Самого легендарного теннисиста Евгения Кафельникова - трижды побеждавшего на открытом чемпионате Франции по теннису и один раз покорившего US Open.

22-летняя Алеся кафельникова опубликовала кадры со своей новой откровенной фотосессии для издания CAP 74024. Фото с работы с Akila Berjaoui появились на ее странице в Instagram.

"Каждое утро, когда мои ноги касаются пола, дьявол говорит: черт возьми, она встала", - подписала она свои фото.

На снимке она позирует в черной юбке топлес в "затуманенном" объективе, почти не прикрыв голую грудь рукой, отчего все поклонники смогли оценить ее соблазнительные формы.

Алеся Кафельникова / instagram.com/kafelnikova_a/

"Орнела Мути", "Выросли", "Эт какой размер", "Фигура в порядке", "Просто ВАУ", "Алеся со временем всё лучше и сильнее", "В поддержку вегетарианства нужно убрать руку)))", - пишут ей в комментариях.

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