УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дуа Липа похвалилась сексуальными ножками в белье и кроссовках

27 февраля 2021, 04:33

Британская певица Дуа Липа продемонстрировала молодое тело в чулках в сеточку.

Дуа Липа
Дуа Липа / Reuters

Британско-косовская певица Дуа Липа продемонстрировала длинные черные волосы и сексуальное тело в рекламе для знаменитого спортивного бренда Puma.

Дуа Липа в Instagram позировала в курточке Puma и в одном сексуальном белье, демонстрируя свои притягательные ножки и осиную талию.

На фото она надела белые кроссовки, черные колготы в сеточку и крошечным лифчиком-бикини, который едва скрывает грудь.

На втором кадре девушка позировала уже в мини-юбочке и застегнутой спортивной курточке. На ножки она примерила спортивные черные с белым кроссовки.

Дуа Липа не стала никак подписывать свое фото, но поклонники оценили ее фигуру комплиментами на самых разных языках.

"Королева", "Тело", "Ущипните меня", "Горячо", "Моя крошка", "Я тебя люблю", "В восторге от этой коллаборации", "Мило", - пишут в комментариях.

Напомним, в ноябре 2020 Дуа Липа и Майли Сайрус выпустили совместную песню про бывших.

В феврале 2021 она выпустила клип We're Good про расставание с точки зрения девушки, которая устала от отношений.

Ранее голая Кристина Остапчук в ванной произвела фурор загорелыми формами

Дуа Липа новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Дуа Липа похвалилась сексуальными ножками в белье и кроссовках». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голая супермодель после душа забыла прикрыться полотенцем на горячем фотоГолая супермодель после душа забыла прикрыться полотенцем на горячем фото "Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото"Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото "Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото"Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото "Какой цветочек": Экс-холостячка полностью обнажилась на провокационном фото"Какой цветочек": Экс-холостячка полностью обнажилась на провокационном фото Стало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасилованииСтало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасиловании
Следующий материал

Последние новости

05:32
Астролог назвал самый удачливый знак Зодиака марта 2021
05:04
Бывшая Андрея Богдана пришла на шоу Холостяк 2021 Видео
04:43
Дипломат объяснил, почему у России возникли проблемы с водой в Крыму Видео
04:33
Дуа Липа похвалилась сексуальными ножками в белье и кроссовках
04:07
Tvorchi представили хит Віч-на-віч и готовят альбом Видео
Реклама
03:43
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
03:36
Бывший глава разведки Украины оценил шансы на военное нападение России Видео
02:36
Гороскоп на 27 февраля для всех: тайный сон и любовная лапша Видео
02:09
В Сумах в зале облсовета в ходе сессии произошла драка Видео
01:37
Создатель Района №9 снимает продолжение фильма
01:14
"Какие формы": Анита Луценко засветила прелести на аппетитном фото
00:47
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
00:20
Украинцам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки от COVID-19 Видео
00:10
У Шмыгаля рассказали о действиях Украины в случае достройки Северного потока-2 Видео
26 февраля, пятница
23:29
В Сумах две школьницы наглотались таблеток и оказались в реанимации Видео
22:58
Врач поведал, кому не нужно делать прививку от коронавируса Видео
22:44
В Минздраве рассказали об испытания новой вакцины на украинцах Видео
22:29
"Раздельно мы падаем": Зеленский отреагировал на слова Байдена о Крыме Видео
22:21
Что может стать причиной остановки дыхания во сне Видео
21:57
Зеленский изменил состав делегации Украины в ТКГ
Реклама
21:55
Секс терапевт рассказала, зачем планировать секс Видео
21:55
Синоптики внезапно изменили прогноз погоды на начало марта Видео
21:28
Ученые назвали два супер продукта, которые останавливают старение Видео
21:24
Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине Видео
21:23
Вакцинация от коронавируса: как получить международный сертификат
20:54
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:41
В Минздраве рассказали о "побочках" после СOVID-вакцинации
20:31
В СНБО анонсировали новое заседание и назвали причину
20:15
Sony закрывает одну из своих самых старых и именитых студий
20:06
Зеленский вновь отстранил от должности скандального главу КСУ Видео
20:05
Почему бывает плохо после кофе: кому не подходит этот напиток Видео
20:01
Евросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против России Видео
19:45
Warner Bros работает над новой киновселенной Супермена
19:25
Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов
19:11
Стали известны итоги заседания СНБО: против кого ввели санкции Видео
19:11
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Dragon Age Видео
19:06
Ирина Морозюк в трусиках подняла майку перед зеркалом на пикантном фото
19:06
В Минцифре значительно упростят запись на прививку от COVID-19 Видео
19:00
Кинза: впечатляющие преимущества для здоровья пряности "с характером" Видео
18:41
Врач рассказала, как вакцины от коронавируса в Украине выбрасывают в мусор Видео
Реклама
18:33
ФБР объявило в розыск "повара Путина" и предлагает вознаграждение Видео
18:27
Руслан Квинта больше не будет продюсером Евровидения
18:10
У Путина объяснили ситуацию с "поддержкой" правительства Пашиняна Видео
18:07
В Киеве с 27 февраля подорожает проезд в маршрутках Видео
17:52
В МИД раскрыли планы о первом шаге Украины по возвращению Крыма
17:36
В новой части Life Is Strange игроков ждет возвращение любимых героев Видео
17:35
Эксперт оценил неизбежный провал инициативы блокирования Telegram-каналов Видео
17:16
Появились детали, что будут обсуждать на заседании СНБО Видео
17:09
Земфира выпустила новый альбом впервые за 8 лет
16:54
Байден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять