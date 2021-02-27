Дуа Липа похвалилась сексуальными ножками в белье и кроссовках

Дуа Липа / Reuters

Британско-косовская певица Дуа Липа продемонстрировала длинные черные волосы и сексуальное тело в рекламе для знаменитого спортивного бренда Puma.

Дуа Липа в Instagram позировала в курточке Puma и в одном сексуальном белье, демонстрируя свои притягательные ножки и осиную талию.

На фото она надела белые кроссовки, черные колготы в сеточку и крошечным лифчиком-бикини, который едва скрывает грудь.

На втором кадре девушка позировала уже в мини-юбочке и застегнутой спортивной курточке. На ножки она примерила спортивные черные с белым кроссовки.

Дуа Липа не стала никак подписывать свое фото, но поклонники оценили ее фигуру комплиментами на самых разных языках.

"Королева", "Тело", "Ущипните меня", "Горячо", "Моя крошка", "Я тебя люблю", "В восторге от этой коллаборации", "Мило", - пишут в комментариях.

Напомним, в ноябре 2020 Дуа Липа и Майли Сайрус выпустили совместную песню про бывших.

В феврале 2021 она выпустила клип We're Good про расставание с точки зрения девушки, которая устала от отношений.

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