Дуа Липа топлес свела с ума поклонников

Дуа Липа / Instagram

Британская певица Дуа Липа поразила красотой в новой откроенной фотосессии, которую она устроила для Pepe Jeans London и для объектива фотографа Chris Colls, который часто работает со знаменитостями.

"Очень горжусь запуском моей третьей и последней серии для Pepe Jeans London! Было так интересно и весело узнать о дизайне с таким культовым лондонским брендом, который начал с нуля в киоске на рынке Портобелло в 1970-х годах. Я решила завершить сотрудничество с коллекцией под названием DENIM DECADES, стили которой вдохновлены каждым десятилетием, с тех пор как Пепе начал продавать деним. Надеюсь, вам это нравится !!! Не могу дождаться, чтобы увидеть, как вы примерите свои новые стильные джинсы", - пишет она.

На фотографиях Дуа Липа позирует в джинсах топлес, прикрывая молодую грудь руками, и в блестящем платье, которое надела без белья, и по бокам которого выглядывает ее сочная грудь.

Дуа Липа также продемонстрировала, как на ней сидит короткая футболка с длинным рукавом, которая обнажает ее живот, и свитер - все под те же джинсы.

Дуа Липа / Instagram

Дуа Липа / Instagram

Дуа Липа / Instagram

За день Дуа Липа набрала на этих фобо более 2,3 миллиона лайков, а комментарии ей написали 6 тысяч раз.

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