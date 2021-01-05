Дуа Липа в одном лифчике и без удивила сменой образа в новой фотосессии

Дуа Липа / Reuters

Знаменитая певица Дуа Липа, которая в 2020 году выпустила новый альбом, порадовала поклонников снимками для английского отделения Vogue, которые сделала фотограф Эмма Саммертон

Дуа Липа, которая нынче хвастается отросшими черными волосами, продемонстрировала светлую и рыжую короткие прически в фотосессии для глянца.

"Посылаю вам воздушный поцелуй за мою обложку британского Vogue!!! ", - пишет Дуа Липа.

Она продемонстрировала фото в одном светло-голубом лифчике и облегающих штанах, засветив сексуальные прелести. Также показала снимок в вечернем черном платье с очень глубоким вырезом, продемонстрировав соблазнительную ножку.

Дуа Липа / Instagram

"Начинаю 2021 год, как настоящий хамелеон! Спасибо, Эдвард Эннинфул, я никогда не забуду всю любовь и поддержку, которые вы оказывали мне на протяжении всей моей карьеры, а также за то, что подарили мне мою вторую обложку британского журнала Vogue !! Это была такая мечта, и мне повезло, что я поработала с настоящими легендами над этими кадрами", - добавила девушка.

Дуа Липа / Instagram

Напомним, в ноябре Дуа Липа и Майли Сайрус выпустили совместную песню про бывших.