Джиджи Хадид не стыдясь оголила сочную фигуру и беременный живот

Джиджи Хадид / Instagram

25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид показала откровенную фотосессию, сделанную в прозрачном наряде, под которым не было никакого белья.

Джиджи Хадид в Instagram показала сочные формы без белья.

"Лелею эти времена. Ценю всю любовь и добрые пожелания. И никогда не забуду создание этих особенных фото с моими друзьями Луиджи и Янго Габриэллой Карефа-Джонсон и Эрин Парсонс. Спасибо. Я вас люблю!", - пишет Джиджи Хадид.

На фото, которые она показала, Хадид позирует голая, прикрыв фигуру только прозрачными нарядами - платьем, которое облегает и не скрывает ее соблазнительную фигуру и выпирающую грудь, и белую накидку, которая оставляет открытым ее беременный живот.

Джиджи Хадид ждет своего первенца от бойфренда, музыканта Зейна Малика. Западные СМИ сообщают, что она должна родить малыша в ближайшие дни.