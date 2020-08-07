Голая и на унитазе - Джиджи Хадид засветила соски на сочной груди

Джиджи Хадид топлес / Instagram Gigi Hadid

Модель Джиджи Хадид показала фото из Парижа, на котором она засветила соски несмотря на строгую политику цензуры на Instagram.

Джиджи Хадид показала откровенные фото, сделанные еще в декабре 2019 года, которые пока что не были опубликованы.

"Костюм а-ля Джиджи. Декабрь 2019, Париж", - написала девушка под фотосессией.

Фото для нее делала фотограф Касс Берд, известная по работе со звездами, которая живет в Нью-Йорке.

На фото Джиджи позирует в розовом жакете и белых трусиках с подтяжками, в черно-белом и цветном стилях. Именно на ней она засветила темный сосок под подтяжкой, которая не прикрыла его полностью. Однако, девушка сознательно выложила фото, и соцсеть до сих пор ее не удалила.

На других фото она позирует в бело-розовой пижаме на унитазе, и совершенно голая в ванне с пеной.

Джиджи Хадид / Instagram фото - Касс Берд

Джиджи Хадид / Instagram фото - Касс Берд

Джиджи Хадид / Instagram фото - Касс Берд

Джиджи Хадид / Instagram фото - Касс Берд

Джиджи Хадид / Instagram фото - Касс Берд

Поклонники пришли в дикий восторг от такой откровенной фотосесии - За два дня пост набрал почти 4,8 миллиона лайков и тысячи комментариев и комплиментов на самых разных языках.

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