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"Кися Пися, аппетитная": внучка Боярского засветилась на развратном фото

30 мая 2020, 03:33

Любимая внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского решила немного развратить поклонников откровенными фото.

Катерина Боярская
Катерина Боярская / Instagram

Милая внучка Михаила Бояркого показала пикантные фото в своем Instagram.

Екатерина Боярская похвасталась не только новым цветом волос, она продемонстрировала огромную пышную грудь в горячем крошечным наряде.

"Хэй, как настроение?)", - пишет Катерина Боярская.

На фото Катерина демонстрирует огромную грудь в крошечной черной маечке, и маленькой джинсовой юбочке. На одном и фото она расположилась на полу, выставив ноги, и сексуально закинула их друг на друга, выставив напоказ все откровенные формы своим нарядом где только смогла.

Еще на одном фото Катерина Боярская показала огромную грудь крупным планом в спортивном лифчике, который хоть и плотно ее обхватил, но не смог удержать сочные формы девушки на месте.

Катерина Боярская
Катерина Боярская / Instagram
Катерина Боярская
Катерина Боярская / Instagram
Катерина Боярская
Катерина Боярская / Instagram

"Боярская...прям боярыня!", "бюст, однако", "НУ СИСЬКИ И СИСЬКИ!!", "Ухххххх козырь", "Катюшь от такой красоты у меня пульс начинает шалить моё сердце бьется как у лошади", "Кися Пися", "Твоя красота на грани безумия!!! Думаю ты заставила многих парней потерять покой и сон", "Божественная грудь", "Вауу сиси бомба красотка", "Офигенная", "Массаж??", "Ух, какие", "Да собирался поспать и как теперь", "Какие запасы!", "Аппетитная Катюша", - пишут ей в комментариях.

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Михаил Боярский новости шоу бизнеса внучка
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