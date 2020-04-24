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"Обалденно!": Катерина Кухар без белья игриво позирует на пикантном фото

24 апреля 2020, 06:31

Украинская прима балерина Екатерина Кухар показала горячие фото из домашнего карантина.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / Instagram

Украинская прима балета и судья шоу Танці з зірками Екатерина Кухар приняла участи в флэшмобе #pillow и #blanket, и позировала голышом, прикрытая только постельным бельем на фото в своем Instagram.

Екатерина Кухар показала пикантные фото в своем Instagram.

"Любые отношения между людьми — это труд! Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость! Pillow or blanket?!", - пишет Кухар.

На фото она позирует на балкончике у поручней в одних только шпильках, стыдливо придерживая подушку, чтобы прикрыть грудь. Одну ножку она игриво согнула в коленке. Как известно по правилам конкурса сниматься нужно совершенно голышом.

На втором фото Катерина Кухар позирует обмотанная в одеяле - вполоборота, выставив обнаженное бедро в сторону и оголив ключицы. На этом снимке Катерина Кухар позирует с бокалом шампанского.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / Instagram
Екатерина Кухар
Екатерина Кухар / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от фото Кухар.

"Ого! Очень интересные идеи: с одной стороны так по-домашнему, уютненько, а с другой - очень сексуально и соблазнительно", "Афигительно! Подушно-одеяльный флешмоб", "Обалденная", "Супер бомбезно! Одіялко і подушка вам дуже личать!!!", "Останній писк карантинної моди?", "Пилоу, конечно, она короче", "Без подушки и белья лучше было бы без сомнения", "Женственность", "А подушечка вам идет))))", - пишут в комментариях.

Ранее Катя Кищук сверкнула голой грудью на откровенном фото.

Екатерина Кухар новости шоу бизнеса
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