Екатерина Кухар сверкнула грудью и получила "оценку" от Монатика

Екатерина Кухар поделилась нежным фото и получила комментарий от известного певца / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Народная артистка Украины, прима-балерина киевского Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко Екатерина Кухар сверкнула грудью.

Артистка позировала в наряде розового оттенка с вырезом без лифчика и засветила часть груди, свидетельствует фото, опубликованное на ее странице в Instagram.

Фото менее чем за сутки набрало свыше 18 тысяч лайков и много комментариев.

В частности, снимок "оценил" певец Дмитрий Монатик. Исполнитель лаконично прокомментировал фото Кухар – разместил три значка в виде огня.

Екатерина Кухар поделилась нежным фото и получила комментарий от известного певца