Екатерина Кухар сверкнула грудью и получила "оценку" от Монатика

Балерина показала снимок в нежном наряде и получила лаконичный комментарий от певца.
Народная артистка Украины, прима-балерина киевского Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко Екатерина Кухар сверкнула грудью.
Артистка позировала в наряде розового оттенка с вырезом без лифчика и засветила часть груди, свидетельствует фото, опубликованное на ее странице в Instagram.
Фото менее чем за сутки набрало свыше 18 тысяч лайков и много комментариев.
В частности, снимок "оценил" певец Дмитрий Монатик. Исполнитель лаконично прокомментировал фото Кухар – разместил три значка в виде огня.
- Справка. Екатерина Кухар родилась в Киеве 18 января 1982 года, начала заниматься балетом в 5 лет, пишет Wikipedia.
- Кухар – одна из лучших балерин Украины. В 2012 году она получила звание Заслуженная артистка Украины, а в 2018-м стала народной артисткой нашей страны.
- Также Кухар является судьей популярного танцевального шоу – Танці з зірками на телеканале 1+1.
Автор: Екатерина Присяжнюк