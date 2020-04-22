УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Антисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковой

22 апреля 2020, 12:53

Ведущая резонансного шоу Ревизор Карантин Юлия Панкова ексклюзивно рассказала, как обеззараживается после улицы, и дала рецепт антисептика.

Юлия Панкова
Юлия Панкова раскрыла рецепт антисептика / Новый канал

Ведущая шоу Ревизор на Новом Канале Юлия Панкова рассказала, чем она дезинфицирует дом, и какой антисептик использует для дезинфекции.

COVID-19 можно заразиться не только при контакте с больным, но и касаясь поверхностей, на которые попал вирус. Конечно, мы не знаем, где он мог осесть – на телефоне или ручке двери. А, может, на фруктах, овощах в супермаркете, которых касался больной коронавирусом. Чтобы снизить риск заражения – научитесь правильно дезинфицировать поверхности.

"Доказано, что вирус легко погибает при обработке антисептиком с этиловым спиртом. Поэтому у меня дома, сразу у входной двери, стоит пластиковая тара с дезинфектором. Первое, что я делаю, переступив порог дома – обрабатываю перчатки, ключи, ручку двери, телефон раствором. Обувь ставлю на коврик, пропитанный хлором. Снимаю с себя всю одежду. И в одном белье иду в ванную, чтобы загрузить ее в стиральную машину", – рассказывает Юлия Панкова Новому каналу.

Юлия Панкова
Юлия Панкова дала рецепт экономного антисептика / Новый канал

А еще ведущая рекомендует утилизировать все пакеты и контейнеры, которые вы принесли из супермаркета.

"Сначала я в прихожей обрабатываю все антисептиком. Потом несу на кухню продукты и перекладываю их в свою тару", – говорит Юля.

Рецепт антисептика своими руками

Конечно, все поверхности дома трудно тщательно промыть антисептиком. Поэтому для бытовой дезинфекции Юля рекомендует сделать средство самим.

"Кислая или щелочная среда убивает вирусы. Пол можно помыть хлорсодержащим средством. Для раствора нужно пять столовых ложек хлорки на литр воды. Хлорку также можно заменить уксусом или содой. После уборки обязательно проветрите помещение", – рассказывает ведущая резонансного шоу.

Все выпуски нового проекта Ревизор Карантин выходят каждый четверг в 18:00, чтобы увидеть резонансные проверки команды Юлии Панковой.

новости шоу бизнеса карантин в Украине коронавирус в Украине коронавирус симптомы антисептик Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Антисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:05
На самом деле проблема не в Зеленском
12:53
Антисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковой Видео
12:20
В Эстонии пообещали вернуть Украине Крым в учебниках Видео
12:18
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
12:14
Поздравления с Днем секретаря 2020 – картинки, гифки и тексты
12:08
Шмыгаль рассказал, какие напасти ждут Украину без помощи от МВФ
12:02
Юбилейный День Земли в 2020 году – зачем и как празднуем
11:36
Мандалорец 3 сезон - началась работа над продолжением сериала
11:35
Коронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19 Видео
11:33
"Забывчивая" женщина позаражала коронавирусом врачей на Львовщине: опубликовано видео Видео
11:32
Результат на табло: почему антикоррупционные органы нужно разогнать мнение
10:57
Когда в Киеве откроют метро: Шмыгаль дал неутешительный прогноз
10:57
Скуби-ду 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм Видео
10:52
"Терпеть эту хреновню": вспененный яростью Соловьев выгнал украинского эксперта Видео
10:43
Предвестник злой болезни: врачи обнаружили новый симптом коронавируса Видео
10:22
Шмыгаль поведал,сколько украинцев бедствуют без денег из-за карантина
10:18
Когда закончится карантин в Украине: в Кабмине назвали "желанный рубеж"
10:02
Главное достижение Зеленского мнение
09:58
Украинцам придется пережить два пика коронавируса - врач Видео
09:28
Коронавирус в Украине 22 апреля: заболевших стало больше еще почти на полтысячи человек
09:11
"Лучше любых сладостей": с чем пить чай Видео
09:06
Коронавирус добьет США зимой Видео
08:55
Чем опасна пандемия коронавируса: в ООН предупредили о страшных последствиях
08:45
Комаровский объяснил, чего не должно быть в еде младенцев
08:38
Ответит ли Китай за коронавирусный ад мнение
08:32
Самая кровавая стрельба в истории Канады: погибших стало еще больше Видео
08:17
Гороскоп на 22 апреля всех знаков Зодиака: внутреннее богатство и любовные сюрпризы Видео
07:59
Карантин в Украине: в Кабмине рассказали, когда запустят общественный транспорт
07:33
Коронавирус в Украине: Шмыгаль назвал условия открытия границы
07:04
Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные
06:54
России осталось недолго: как цены на нефть ломают хребет экономике РФ мнение
06:32
Голая ангел Victoria's Secret развратно изогнулась на пикантном фото
06:09
Гороскоп на завтра: кто станет очень секси, а кого ждут любовные экзамены Видео
05:44
Маникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фото Фото
05:13
"Падение планеты": астролог сказала, кому не избежать перемен
04:47
З Днем ангела Вадима – привітання та листівки феєричні
04:23
В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото Фото
03:55
"Вареник спалила, потекла": Марьяна Ро взбудоражила интимными фото Фото
03:16
Эксперты рассказали, как правильного готовиться к анальному сексу
02:40
Что можно есть при пневмонии и что категорически нельзя Видео
02:03
Именины Вадима: поздравления с Днем ангела Вадима Фото
01:36
В Украине запрещен: врач рассказал об эффективном методе лечения COVID-19
01:21
22 апреля – какой праздник: с Днем Земли и с Днем секретаря Видео
00:52
Чтобы не заскучали: топ-3 совета, легко разнообразящие секс
00:24
"Слушай, пошел вон!": Соловьев окончательно выгнал украинского политолога из студии Видео
21 апреля, вторник
23:59
Украинцам дали рекомендации по планированию летнего отпуска Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 21 апреля
23:38
В Кабмине пояснили, как из-за УПЦ МП могут продлить карантин Видео
23:20
Маникюр 2020 новинки: терракотовый маникюр и бирюзовые ногти - фото Фото
23:16
В Киеве воздух стал чище: эксперты дали прогноз на неделю Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять