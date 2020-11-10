Экс-Серебро сделала растяжку и засветила, что под трусами на развратном фото

Полина Фаворская / Instagram

Бывшая солистка Серебро, нынче фронтвумен группы Favlav, Полина Фаворская поделилась провокационными фото, на которых демонстрирует соблазнительные формы, прикрытые только тоненькой тканью.

"POV моего хейтера", - подписала фото Полина Фаворская.

Полина Фаворская позирует для объектива фотографа Игоря Брехова, с которым уже делала обнаженные фото.

На фото Фаворская позирует в полуспортивном топе и высоких белых трусах, которые не только позволили насладиться ее плоским животиком и длинными ножками, но и засветила интимные подробности между ног, которые не прикрыли трусики. Фаворская продемонстрировала шикарную растяжку, во время которой трусы предательски не смогли прикрыть все, что должны скрывать.

Поклонники пришли в восторг от новых фото певицы - они похвалили ее фигуру, и пошутили по поводу провокационности снимков, о которых сразу же начнут говорить в прессе.

"Завтра во всех журналах страны: Полина Фав Лав снова показывает, что у нее между ног!!!!!",

"Очень Красивая", "восхищаюсь", "Хочу стать такой же крутой как Полина Фаворская",

"Полина фото огонь, но немного опасно поднимать ноги в таком нижнем белье", "Есть еще POV?",

Ранее Настя Каменских заинтриговала пикантным фото в ванной.