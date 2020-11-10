Экс-Серебро сделала растяжку и засветила, что под трусами на развратном фото

Российская певица Полина Фаворская, которая когда-то была солисткой группы Серебро, показала откровенные фото интимными подробностями.
Бывшая солистка Серебро, нынче фронтвумен группы Favlav, Полина Фаворская поделилась провокационными фото, на которых демонстрирует соблазнительные формы, прикрытые только тоненькой тканью.
"POV моего хейтера", - подписала фото Полина Фаворская.
Полина Фаворская позирует для объектива фотографа Игоря Брехова, с которым уже делала обнаженные фото.
На фото Фаворская позирует в полуспортивном топе и высоких белых трусах, которые не только позволили насладиться ее плоским животиком и длинными ножками, но и засветила интимные подробности между ног, которые не прикрыли трусики. Фаворская продемонстрировала шикарную растяжку, во время которой трусы предательски не смогли прикрыть все, что должны скрывать.
Поклонники пришли в восторг от новых фото певицы - они похвалили ее фигуру, и пошутили по поводу провокационности снимков, о которых сразу же начнут говорить в прессе.
"Завтра во всех журналах страны: Полина Фав Лав снова показывает, что у нее между ног!!!!!",
"Очень Красивая", "восхищаюсь", "Хочу стать такой же крутой как Полина Фаворская",
"Полина фото огонь, но немного опасно поднимать ноги в таком нижнем белье", "Есть еще POV?",
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