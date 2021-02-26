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Экс-Серебро топлес приняла развратную позу на коленках

26 февраля 2021, 01:49

Российская певица Катя Кищук, которая прославилась во время участия в группе Серебро, показала слишком откровенное фото с голой грудью.

Катя Кищук
Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Российская певица Katerina, которая недавно вошла в список Forbes среди успешных россиян до 30 лет, похвасталась откровенным фото, сделанным топлес в корсете и без трусиков.

Катя Кищук показала развратное фото в Instagram, не став его подписывать. На снимке она наклонилась и стала на коленки с голой грудью и в черном-сексуальном корсете вместо трусиков. Девушка прикрыла голую грудь рукой, которой облокачивается об кровать, и продемонстрировава неприкрытую ничем голую попку.

Катя Кищук
Катя Кищук / instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

"Богиня вселенной", "Кищук, ты секси", "Слишком класно", "Самая лучшая", "Львица", "Прекрасная", "Руки на стол", "Ой дурна ты сиську закрила", "Богиня красоты", "Кусь за попкен", - пишут ей под фото.

27-летняя певица Катя Кищук начала сольную карьеру в 2018 году. После этого она ушла из группы Серебро, где пела почти три года. Максим Фадеев разорвал с ней контракт через год - в 2019 году.

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Катя Кищук новости шоу бизнеса
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