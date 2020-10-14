Экс-Серебро топлес раздвинула ноги в откровенной фотосессии

Бывшая солистка группы Серебро, которая нынче выступает с группой, Полина Фаворская устроила откровенную фотосессию.
Российская певица Полина Фаворская устроила себе откровенную фотосессию у профессиональной фотографа и в разными образами и позами.
Полина Фаворская разделась топлес, и показала интимные подробности фигуры на откровенной фотосессии.
Видео с фотосессии Полина показала в сторис, отметив фотографа - Полина Кахорова
"Какая же талантливая Полина! Я кайфонула", - пишет фотограф к своим сторис.
На видео она снимает Полину Фаворскую в зеркало, пока та сидит на тумбочке топлес, прикрыв грудь волосами и какими-то побрякушками и раздвинув ноги демонстрирует сексуальное тело.
Неизвестно пока, что войдет в фотосессию, и покажет ли фото Полина в своем Instagram, но поклонники бы точно оценили ее дерзкий образ для этой фотосессии.
Ранее Даша Астафьева показала голую грудь на откровенной фотосессии для Playboy