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Экс-Серебро топлес раздвинула ноги в откровенной фотосессии

14 октября 2020, 07:15

Бывшая солистка группы Серебро, которая нынче выступает с группой, Полина Фаворская устроила откровенную фотосессию.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская устроила себе откровенную фотосессию у профессиональной фотографа и в разными образами и позами.

Полина Фаворская разделась топлес, и показала интимные подробности фигуры на откровенной фотосессии.

Видео с фотосессии Полина показала в сторис, отметив фотографа - Полина Кахорова

"Какая же талантливая Полина! Я кайфонула", - пишет фотограф к своим сторис.

На видео она снимает Полину Фаворскую в зеркало, пока та сидит на тумбочке топлес, прикрыв грудь волосами и какими-то побрякушками и раздвинув ноги демонстрирует сексуальное тело.

  • Полина Фаворская Instagram
  • Полина Фаворская Instagram
  • Полина Фаворская Instagram
  • Полина Фаворская Instagram
  • Полина Фаворская Instagram
  • Полина Фаворская Instagram

Неизвестно пока, что войдет в фотосессию, и покажет ли фото Полина в своем Instagram, но поклонники бы точно оценили ее дерзкий образ для этой фотосессии.

Ранее Даша Астафьева показала голую грудь на откровенной фотосессии для Playboy

новости шоу бизнеса Полина Фаворская
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