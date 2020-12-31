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Экс-Серебро топлес снялась в вызывающей фотосессии

31 декабря 2020, 04:04

Певица Полина Фаворская, которая недавно переехала жить в одну квартиру со своим парнем, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

Экс-солистка группы Серебро Полина Фаворская, которая нынче поет в группе Favlav, показала в своем инстаграмме фото топлес, на котором прикрыла грудь брендовой сумкой известного бренда. Певица снялась для рекламы, и решила позировать при этом без белья. Фаворская топлес изогнулась на кровати в одних джинсах и кожаной курточке, выставив вперед грудь, прикрытую сумочкой знаменитого бренда.

Поклонникам в глаза бросился в первую очередь ее загар, который специально подчеркнули на снимке. Они написали восторженные комментарии под ее фото.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

"Тебе определённо нужно снятся в каком-то фильме по типу Лары Крофт расхитительницы гробниц", "или в порно", "не, там уже занято", "там хватит для всех места)",

"Если сиськи - то Полинкины", "Фигли, 95, слабо 100-тым заправиться, тогда и и одежка от Гучи будет", "Подкоптили тебя конечно шикарно"

"Если вода то водка", "Пушка", "Такая реклама мне нравится",

"Как же тебя идёт эта причёска", "Соу хот", "Если воздух - то табачный", "Какая красивая",

Ранее жена Дзидзьо Slavia сексуально позировала на пикантных фото на берегу океана.

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