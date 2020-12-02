Экс-солистка Hi-Fi показала себя без фотошопа на пикантном фото

Российская певица Татьяна Терешина похвалилась откровенными фото без ретуши, продемонстрировав поклонникам свои формы.
Российская певица Татьяна Терешина обратила на себя внимание откровенными фото. Она показала свои летние снимки, сделанные во время нескромной фотосессии у нее дома. Терешина тогда снималась топлес, но в этот раз она показала фото, не вошедшее в подборку.
Терешина похвалилась длинными ножками и объяснила откуда у нее неожиданные синяки на на ногах.
"Нет, не бьет и даже не следы БДСМ... Просто нашла нефотошопленную фотку и подумала, что она прикольна своей естественностью...", - пишет она.
На фото Терешина оседлала высокий табурет с маленькой спинкой, демонстрируя длинные ножки и синяки на них. Соблазнительные формы она прикрыла купальником и сложенными на уровне груди руками.
"Поняла одно! Главное быть худенькой , легкой, шустрой и позитивной. Последнее зависит от реализаций творческих амбиций. Причем творчества любого характера. Мне важно иметь возможность создавать. Будь то новогодний уют дома или образ к новому клипу. А мужчины? Они любят увлеченных. Вот мои послеродовые гормоны через год окончательно улягутся (так было после родов Арис. Я резко сдулась по истечении трехлетней отсидки в жировой прослойке), я сдуюсь до своего привычного размера и начну светиться еще сильнее. Потому что когда я легкая я легкая во всем, как мотылек...", - рассуждает она под снимком
Как известно, в 2019 году она родила второму мужу Олегу Курбатову сына Арсения. У нее также есть дочь Арис от телеведущего Славы Никитина.
"Без одежды еще красивее прямо хватай и беги ", "Таня красотка", "Танечка, какая вы ещё молодая ", "Шикарная девушка. Вы молодец", - восторженно пишут ей в комментариях фанаты.
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