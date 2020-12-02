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Экс-солистка Hi-Fi показала себя без фотошопа на пикантном фото

2 декабря 2020, 15:55

Российская певица Татьяна Терешина похвалилась откровенными фото без ретуши, продемонстрировав поклонникам свои формы.

Татьяна Терешина
Татьяна Терешина / Instagram

Российская певица Татьяна Терешина обратила на себя внимание откровенными фото. Она показала свои летние снимки, сделанные во время нескромной фотосессии у нее дома. Терешина тогда снималась топлес, но в этот раз она показала фото, не вошедшее в подборку.

Терешина похвалилась длинными ножками и объяснила откуда у нее неожиданные синяки на на ногах.

"Нет, не бьет и даже не следы БДСМ... Просто нашла нефотошопленную фотку и подумала, что она прикольна своей естественностью...", - пишет она.

На фото Терешина оседлала высокий табурет с маленькой спинкой, демонстрируя длинные ножки и синяки на них. Соблазнительные формы она прикрыла купальником и сложенными на уровне груди руками.

Татьяна Терешина
Татьяна Терешина / Instagram

"Поняла одно! Главное быть худенькой , легкой, шустрой и позитивной. Последнее зависит от реализаций творческих амбиций. Причем творчества любого характера. Мне важно иметь возможность создавать. Будь то новогодний уют дома или образ к новому клипу. А мужчины? Они любят увлеченных. Вот мои послеродовые гормоны через год окончательно улягутся (так было после родов Арис. Я резко сдулась по истечении трехлетней отсидки в жировой прослойке), я сдуюсь до своего привычного размера и начну светиться еще сильнее. Потому что когда я легкая я легкая во всем, как мотылек...", - рассуждает она под снимком

Как известно, в 2019 году она родила второму мужу Олегу Курбатову сына Арсения. У нее также есть дочь Арис от телеведущего Славы Никитина.

"Без одежды еще красивее прямо хватай и беги ", "Таня красотка", "Танечка, какая вы ещё молодая ", "Шикарная девушка. Вы молодец", - восторженно пишут ей в комментариях фанаты.

Ранее российская певица Катя Кищук показала сексуальные фото в белье.

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