Экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос без лифчика показала похудевшее после беременности тело

Санта Дипопулос / www.instagram.com/santadimopulos/

Поп-певица и бывшая солистка легендарного герлз-бэнда ВИА Гра Санта Димопулос ошеломила пользователей Сети тем, как она похудела после рождения второго ребенка.

Соответствующие фото девушка опубликовала в социальной сети Instagram.

Димопулос показала свои фото в нижнем белье "до" и "после" похудения после рождения дочери (с разницей в семь месяцев) Причем на одном фото певица позировала без лифчика – прикрывая грудь рукой.

"Не думала, что когда-нибудь выставлю это. До - около 73 кг. После - 59 кг. На фото разница в 7 месяцев. Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно", − написала она.

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Напомним, ранее Санта Димопулос и ее бывшая коллега, также солистка ВИА Гры Надежда Мейхер начали участвовать в проекте Танці з зірками 2020. Их партнерами стали Макс Леонов и Кирилл Васюк соответственно.