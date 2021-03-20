Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком

Юлия Юрина / instagram.com/yurina_yuyu/

Группа Yuko прекратила существование в декабре 2020 года. Солистка Юлия Юлина, которая когда-то устроила коллаб с O.Torvald, начала сольную карьеру, и представила клип на песню Молоко.

Юлия Юлина сняла свой клип с лейблом Мастерская, основанным Иваном Дорном. Клип вышел на музыкальных платформах 19 марта.

"Это результат творчества и сил моих друзей, моего комьюнити. Мы вместе строили декорации, собирали бутылки и бокалы для реквизита. Все искренне жили, веселились на площадке, танцевали и обливались молоком. Друзья, поддержка и вера в то, что ты делаешь - крепкая основа для смелого творчества, - говорит Юлия о своем клипе и добавляет - я всем сердцем благодарна каждому, кто был причастен к созданию новой меня. Обнимаю и крепко целую мою не маленькую съемочную команду. Вы сотворили для меня праздник, который я не собираюсь заканчивать".

В один день Юлия впустила сразу 4 трека - Молоко, Локоны, Мотыльки и Вебкам.

Клип на песню Молоко показывает вечеринку, на которой модные девченки танцуют в откровенных нарядах, в том числе и тверк. В отдельных кадрах показывают, как по лицам девушек стекает нечто белое и густое. Юлия же примерила сразу несколько откровенных образов, для которых также меняла прическу.

Видеоклип Молоко снимала Юлия Лютый-Мороз на территории ДК Мастерской. В кадре появляются танцоры Татьяна Сафонова, Лера Халва, Никита Буйный, Коко Норма.

ЮЮ Молоко - смотрет клип:

Автор установил ограничения на видео, из-за рейтинга 18+. Смотреть его можно, если нажать на видео и перейти на канал Юлии Юриной на Ютубе.

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