Соня Плакидюк раскрыла пикантную историю с Виктором Павликом

Соня Плакидюк / Instagram

В силу профессии fashion-фотограф и эксперт проекта Нового канала Топ-модель по-украински Соня Плакидюк хорошо общается с большинством звезд украинского шоу-бизнеса, и к общению со знаменитостями привыкла.

Но иногда и она радуется, как школьница, когда знакомится с артистами. Например, с музыкантом Виктором Павликом.

"Это история о том, как я поняла, что знаменита. Однажды мы поехали вместе с Ричардом Горном в Буковель, но так как оба кататься на лыжах не умеем, ездили на подъемнике от колыбы до колыбы. И вот, приезжаем мы на обед, а возле колыбы — очередь из лыжников, так как количество мест внутри ограничено. Но администратор нас узналаЧитайте такжеАнтисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковой и провела за "VIP-столик". Буквально минут через десять администратор подвела к нам Виктора Павлика и спрашивает, можно ли, чтобы он к нам подсел", — начала свой рассказ Соня во время съемок спецпроекта Эксперты на карантине.

Хотя Плакидюк давно привыкла к публичности и тому, что ее часто узнают поклонники, ее очень удивило обращение артиста.

Соня Плакидюк / Пресс-служба

"И тут Виктор обращается ко мне: "Соня, вы не против, если я присоединюсь?" Я давай под столом писать папе sms: "Папа, Виктор Павлик знает, как меня зовут!" А работники колыбы тут же подсуетились и включили песни Виктора Павлика, так что мы еще 40 минут обедали под его хиты"— вспоминает эксперт модельного реалити Нового канала.

Эксперты на карантине 2020 Выпуск 2 смотреть онлайн:

Кстати, в рамках блиц-опроса Эксперты на карантине спросили у выпускника Топ-модели по-украински Сергея Стоуна, что бы он выбрал — подружиться с Джаредом Лето на одну минуту или с Виктором Павликом на всю жизнь. Узнать ответ вы можете, посмотрев второй выпуск спецпроекта.